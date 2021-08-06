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اقتصاد

عليوي: الجزائر سجلت تراجعًا في إنتاج الحبوب بنسبة 40 بالمائة

الشروق أونلاين
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عليوي: الجزائر سجلت تراجعًا في إنتاج الحبوب بنسبة 40 بالمائة

كشف الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،محمد عليوي، أن الجزائر سجلت تراجعا كبيرا في إنتاج الحبوب بنسبة 40 بالمائة لموسم حصاد 2020-2021 بسبب شح الأمطار، مما سيؤثر سلبا على اقتصاد البلاد.

وأكد عليوي في حديثه للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن الجهات الغربية للبلاد هي الأكثر تضررا، حيث شهدت بعض الولايات جفاف بنسبة 100 بالمائة.و الهضاب العليا كذلك لم تسلم من موجه الجفاف التي تعيشها الجزائر منذ سنوات.

وحسب عليوي فان التراجع الكبير في إنتاج الحبوب بكل أنواعها رغم جهود الدولة المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي، سيؤثر على نمو الاقتصاد الوطني.

بالمقابل أكد رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى،الحاج جعلالي، أنه رغم تراجع إنتاج الحبوب إلا أن عملية إنتاج البذور في مأمن، مما سيسمح بالتحضير للموسم القادم و بالتالي ضمان زراعة الحبوب.

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