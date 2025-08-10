ميركاتو... ميركاتو... ميركاتو...

عيّن لاعب النصرية السابق علي بن دبكة مدربا جديدا لنادي شباب جامعة الذي ينشط ضمن القسم الوطني الثالث جنوب شرق.

وسيساعد بن دبكة في مهامه الثنائي عدلان جودي كمساعد وعبد المالك برتيمة مدربا لحراس المرمى، علما أن الفريق كان باشر تحضيراته الأربعاء الماضي.يذكر أن النادي الرياضي للهواة شباب بلدية جامعة يعود تاريخ تأسيسهإلى عام 1943.

مصير مجهول لشافعي

كشفت مصادر صحفية، أن إدارة ضمك السعودي اتفقت مع قائد الفريق الدولي الجزائري فاروق شافعي، موسماآخر بعد نهاية عقده مع الفريق الموسم الماضي، إلا أنها لم تفِ بالوعود المقدمة للاعب، ولم يتم إبلاغه بحسم موضوع استمراره من عدمه، وسط التحجج بالعمل على إنهاء المشاكل المالية التي يعاني منها النادي، لتتجاهل معها حسم مصير اللاعب، والذي أصبح معها معلقًا بين قرار التمديد، أو فتح ملف التعاقدات مع أندية أخرى، رغم تفضيل الأخير الاستمرار مع النادي.

“الكاف” يضاعف مكافآت الدور التمهيدي للمنافسات القارية

ضاعف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مكافآت الأدوار التمهيدية للمنافسات القارية للموسم الجديد الخاصة بدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.وأكد الاتحاد القاري أن مكافآت هذا الدور تضاعفت لتصل إلى 100 ألف دولار لكل نادٍ، بدلًا من 50 ألفًا، اعتبارًا من موسم 2025-2026، وذلك دعمًا للأندية وتخفيفًا من أعبائها المالية.وأكد بيان الكاف أن النسخة المقبلة ستشهد مشاركة قياسية بـ120 ناديًا، من بينها ممثلو الكرة الجزائرية مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في رابطة الأبطال وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة في كأس الكاف.

لعمارة مدربا لشبيبة تيارت

أعلنت إدارة فريق شبيبة تيارتعن هوية المدرب الجديد للفريق، ويتعلق الأمر بالتقني المغترب، حميد أيت أحمد لعمارة. هذا الأخير، الذي سبق له الإشراف على جمعية وهران وكذا العمل مدربا مساعدا في شبيبة القبائل. وأشرف المدرب الجديدأول أمس على أول حصة تدريبية لشبيبة تيارت التي تدعمت بالمهاجم السابق للنادي القسنطيني ونجم مڨرة أمين بن مصابيح، ووسط ميدان الهجومي عليلي مصطفى القادم من نادي جمعية الشلف.