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الجزائر

علي عون: تم اقتناء 100 دواء موجه للمصابين بمختلف أنواع السرطان

الشروق أونلاين
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علي عون: تم اقتناء 100 دواء موجه للمصابين بمختلف أنواع السرطان

كشف المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، علي عون، الخميس، عن اقتناء 100 دواء موجه للمصابين بمختلف أنواع السرطان على مستوى المستشفيات التي تتكفل بعلاج هذا  النوع من الداء.

وقال ذات المسؤول في ندوة صحفية خصصها لشرح أسباب الانقطاعات التي عرفتها بعض أنواع الأدوية بالمستشفيات خلال الآونة الأخيرة، “إن الصيدلية المركزية قامت باقتناء 100 دواء من بين 126 موجه لعلاج المصابين بعدة أنواع من السرطان بالمستشفيات، مشيرا إلى أن بقية الأدوية سيتم اقتناؤها مع نهاية بداية شهر جويلية القادم على أقصى تقدير”.

وأوضح أن الصيدلية المركزية “تحرص على توفير وتوزيع مختلف أصناف الأدوية إلى  المستشفيات في أسرع وقت ممكن”، مؤكدا أن الانقطاعات المسجلة مؤخرا تعود إلى  “مخلفات جائحة كوفيد-19 وتعطل بعض المصانع العالمية لإنتاج هذه الأصناف مع  كثرة الطلب عليها”.

كما جدد عون بالمناسبة حرصه على “توفير جميع الأدوية التي تقدمها  المستشفيات إلى المرضى مجانا، وذلك في إطار سياسة الدولة وتكريس مجانية  العلاج”، وهو “المكسب الذي كرسه الدستور وأكد عليه رئيس الجمهورية، عبد  المجيد تبون في العديد من المناسبات”.

ولدى تطرقه إلى الوسائل التي وضعتها الدولة لتوفير مختلف أنواع الأدوية، ذكر عون أن الصيدلية المركزية “اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لوضع هذه المادة  الحيوية في متناول المستشفيات قصد تحسين صحة المريض”.

وأشار المتحدث إلى أن الميزانية التي تخصصها الخزينة العمومية للصيدلية المركزية “تقارب مليار و200 مليون أورو  سنويا مع الاستعداد التام للسلطات العمومية لرفعها تبعا لارتفاع أسعار الأدوية  في السوق العالمية”.

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