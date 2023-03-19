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اقتصاد

علي عون: مسلسل السيارات سينتهي اليوم

إيمان بوخاتم
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علي عون: مسلسل السيارات سينتهي اليوم

قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الأحد،  أن مسلسل السيارات بالجزائر سينتهي اليوم، كاشفا عن زيارته إلى مصنع وهران للوقوف على سير المصنع.

وفي كلمة خلال الإطلاق التجاري لعلامة “فيات” بالجزائر  بفندق الشيراطون، أكد  علي عون أن مسلسل هذا القطاع سينتهي اليوم بفضل المجهودات المبذولة وتوجيهات الرئيس تبون.

وأوضح الوزير أنه سيتم الإنطلاق اليوم في تسويق أول سيارة للخروج من من التذبذب الذي شهده القطاع منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أن المهم هو تصنيع هذه السيارات محليا في المستقبل.

وفي هذا الصدد، كشف عون عن زيارة تقوده يوم الإثنين إلى مصنع  فيات بولاية وهران للوقوف على مدى تقدم المشروع، متوقعا أن تكون أول مركبة مصنعة جاهزة بين شهري نوفمبر وديسمبر.

وسيسوق مجمع مجمع ستيلانتس 6 موديلات من سيارات فيات الإيطالية 3 منها سياحية وأخرى نفعية.

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