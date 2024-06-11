علي قارة.. مسيرة ذهبية وحلم باعتلاء منصات التتويج العالمية

أول من أهدى الجزائر ميدالية ذهبية في "الكوان كيدو"

هوسه بأفلام الفنون القتالية وتأثره ببروسلي، جعل من قاعات الكونغ فو والكاراتي نقطة انطلاقه في عالم الرياضة، قبل أن يتبنى المجهول، ويكون من أوائل الموقعين على شهادة دخول وانتشار “الكوان كيدو” في الجزائر، لتبدأ رحلته المليئة بمحطات التوهج والإنجازات، رحلة لاتزال مستمرة في رياضة يعد فيها السن مجرد رقم..

يتذكر البطل علي قارة، الأيام الأولى لدخول رياضة “الكوان كيدو” إلى الجزائر، سنة 2005، بفضل المؤسس والخبير فريد مرسلي، والعمل الجبار الذي تم القيام به، حتى تخرج هذه الرياضة من أسوار قاعة تضم مجموعة صغيرة من الرياضيين، إلى ربوع الوطن الشاسع.

العمل على تأسيس أندية وفتح قاعات في مختلف الولايات، رافقه تربصات ودورات، من أجل تحصيل أبجديات الرياضة وفنونها، لرفع التحدي على المستويين المحلي والخارجي، والظفر بالألقاب.

رغبة علي قارة في الإلمام بكل ما تختزنه رياضة “الكوان كيدو” من منازلة، ومنازلة بالأسلحة، الكاتا والحركات الدفاعية، العصا الطويلة، دفعته إلى الأمام أكثر، ليجني الثمار ويستلم جائزة الاجتهاد في أول موسم له مع المنتخب الوطني، موسم 2015 -2016.

إنجاز تاريخي في الموسم 2015 – 2016

الجائزة الكبرى، أو التتويج الأكبر الذي يفتخر به “علي”، يتمثل في الحصول على أول ميدالية ذهبية للجزائر، وللعرب في الاسلحة التقليدية، في البطولة الإفريقية 2016 بأبيدجان، ليسجل اسمه بأحرف من ذهب في سجل المنافسة الإفريقية.

وكان موسم 2015 – 2015، الأكثر غزارة من حيث التتويجات، بالنسبة لبطل “الكوان كيدو”، فخلاله تحصل على 6 بطولات: الولائية، الوطنية، كأس الجزائر، كأس الجمهورية، الكأس الممتازة والبطولة الإفريقية بأبيدجان، إنجاز رافقه تألق لافت للمنتحب الجزائري على المستوى القاري بنيله المرتبة الأولى في الأسلحة التقليدية والمرتبة الأولى كذلك في العصا الطويلة.

بعد البطولة الإفريقية التي جرت بأبيدجان عام 2016، زادت طموحات علي قارة، في تحقيق ذهبية جديدة، في البطولة الموالية، 2018، التي احتضنتها الجزائر، لكنه في الأخير اكتفى بالمرتبة الثانية، ” كنت في المستوى المطلوب وبشهادة الجميع، وخسرت المرتبة الأولى بفعل التحكيم.. ربما أرادوا بطلا جديدا”.

الموعد بعد ذلك، كان مع البطولة العالمية عن بعد، والتي يقول عنها علي قارة الذي أصبح مساعدا لمدرب المنتخب الوطني بداية من 2018 :” البطولة العالمية كانت محطة جديدة للتألق فقد نلنا المركز الثاني في الجماعي، والمرتبة الثالثة جماعي إناث، والمركز الثالث في الجماعي المختلط”.

مسيرة ذهبية مع أمل مواهب بوزريعة وطموحات كبيرة..

لم يتوقف طموح البطل علي قارة، عند التألق والصعود إلى منصات التتويج، وبحكم الخبرة التي اكتسبها خلال عشر سنوات من الممارسة، أراد الجمع بين المنافسة والتسيير، فتولى رئاسة نادي أمل مواهب شباب العاصمة لبوزريعة، في 2016، بطموحات كثيرة، أكبرها احتلال المركز الأول وطنيا، إفريقيا وعالميا.

يتحدث بطل الكوان كيدو، وهو في السادسة والأربعين من عمره، عن الأهداف التي يريد تجسيدها مع ناديه، بعد أن تسيّد خلال الشهر الماضي إفريقيا، بنيله البطولة الإفريقية للأندية بداكار: ” لقد حققنا إنجازا تاريخيا، خلال الطبعة الثالثة وتمكنا من إحراز عدد غير مسبوق من الميداليات، بعد التتويج بـ12 ذهبية و5 فضيات و3 ميداليات برونزية، ويبقى أمامنا عمل كبير من أجل تجسيد الكثير من الأهداف، وفي مقدمتها التألق على المستوى العالمي، بعدما وفقنا في بناء فريق من القاعدة، تألق قاريا في أول مشاركة له”.

لكن لتحقيق الأهداف لا بد من توفر الإمكانات اللازمة، وهنا يركز علي قارة في حديثه على نقطتين أساسيتين، الأولى هي توفير قاعة رياضية خاصة بالنادي من أجل تقسيم الاختصاصات، خاصة وأن النادي يضم حوالي 200 رياضي، والثانية لا تقل أهمية عن الأولى، وتتمثل في ضرورة انشاء اتحادية مستقلة، بما أن رياضة الكوان كيدو، ورغم تطورها كثيرا بعد 19 سنة من دخولها إلى الجزائر، إلا أنها لا تزال منضوية تحت لواء اتحادية الفنون القتالية، التي تضم عدة رياضات.

ويضم المنتخب الوطني للكوان كيدو ثلاثة رياضيين من أمل مواهب شباب العاصمة لبوزريعة، إلا أن طموح رئيس النادي أكبر من ذلك، وهو رفع العدد، وجعل الأمل خزانا للمنتخب، لكن في الوقت نفسه تجسيد الطموحات على أرض الواقع يتطلب ممولين، ورعاية، وهو ما يصبو بطل الكوان كيدو لتحقيقه، من أجل الوصول إلى أعلى مستوى.

بعد 19 سنة في “الكوان كيدو”، كرياضي ورئيس فريق، يبقى علي قارة يتطلع إلى غد أفضل، بتجاوز الدرجة الثالثة، وبلوغ أعلى الدرجات، وإهداء الجزائر المزيد من الألقاب، مع مواصلة التألق رفقة بطل إفريقيا، أمل مواهب شباب العاصمة لبوزريعة.