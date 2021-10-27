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رياضة
رئيس رابطة الهواة يوضح بخصوص إجازات اللاعبين

علي مالك: الأندية مطالبة بتسديد 50 بالمائة من ديونها فقط

الشروق الرياضي
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علي مالك: الأندية مطالبة بتسديد 50 بالمائة من ديونها فقط
أرشيف
علي مالك

أكد رئيس رابطة كرة القدم للهواة، علي مالك، أن هيئته اتخذت إجراءات “استثنائية” من الجانب المالي، لتسهيل سحب الإجازات الجديدة على الأندية بعد المشاكل التي عرفتها عملية تسليم الإجازات، قبل مباريات الجولة الأولى، التي لعبت الثلاثاء الماضي.

وصرح علي مالك لوكالة الأنباء الجزائرية بخصوص هذا الملف، قائلا: “بسبب المشاكل المالية التي مست الأندية الجزائرية، قررنا مساعدتهم من خلال تسهيل سحب إجازات اللاعبين، وذلك بتخفيض قيمة الديون المترتبة عنها بنسبة 50 بالمائة، ونحن متيقنون أنه يستحيل على الفرق تسديد جميع الديون لدى غرفة تسوية النزاعات”، وانتظرت الأندية إلى غاية عشية انطلاق المنافسة من اجل استلام إجازات لاعبيها، تحسبا للموسم الكروي الجديد، وبعد ما أفاد بأن كل الفرق دفعت تكاليف الاشتراك، ندد علي مالك بالتصرف الصادر عن ممثل فريق صفاء الخميس، الذي كان يريد أخذ جميع الإجازات، بالرغم من أنه لم يدفع الغرامات المالية المترتبة عليه منذ الموسم الفارط، وأضاف: “أنا جد مستاء من التصرف المشين لممثل صفاء الخميس، إثر الكلام غير اللائق الذي صدر منه من اجل استلام الإجازات، حيث قررنا منحه 17 بدلا من 27 إجازة، إلا أنه أخذها جميعا”، ولم تتمكن عدة أندية من سحب إجازات لاعبيها الجدد على مستوى لجنة تسوية النزاعات بسبب الديون الكبيرة المترتبة عنها، على غرار أهلي برج بوعريريج واتحاد عنابة وشبيبة بجاية واتحاد بلعباس.

ع. ع

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