علي مالك رئيسا للجنة ترشيحات رئاسة “الفاف”

المُصادقة على التقريرَين الأدبي والمالي

عيّن أعضاء الجمعية العامة العادية لـ “الفاف”، الخميس، علي مالك رئيسا للجنة الترشيحات لِانتخابات الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية لـ “الفاف”، بِالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بِالعاصمة.

ومعلوم أن علي مالك يرأس رابطة كرة القدم الهاوية، بعد أن شغل في تاريخ سابق منصب رئيس الرابطة الجزائرية للعبة.

وتُجرى انتخابات رئاسة “الفاف” في الـ 7 من جويلية المقبل، بعد أن قدّم الرجل الأوّل في هذه الهيئة شرف الدين عمارة استقالته.

وكان عبد المجيد ياحي (رئيس نادي اتحاد الشاوية) المسؤول الذي أُسندت إليه رئاسة لجنة الترشيحات في مطلع العام الماضي، وفي انتخابات أسفرت عن قدوم شرف الدين عمارة لِرئاسة “الفاف”.

وكُلّف كمال كاسحي بِترأّس لجنة الطعون، وهو مسؤول يُشرف على الرابطة الوطنية لِكرة القدم النسوية.

وفي سياق ذي صلة، صادق أعضاء الجمعية العامة العادية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، على التقريرَين الأدبي والمالي للهيئة، وبِالإجماع.

وصوّت 80 عضوا مُصادقا على التقريرَين الأدبي والمالي، من أصل 87 عضوا حضر أشغال الجمعية العامة العادية.