علي مالك يطمئن الأندية بخصوص الدعم المالي لسونلغاز

البطولة الوطنية للهواة

طمأن علي مالك ، رئيس الربطة الوطنية لكرة القدم هواة خلال الجمعية العامة العادية للهيئة ، المنعقدة الاثنين بالجزائر العاصمة ، أندية الرابطة الثانية بخصوص الدعم المالي الذي وعدت به الشركة الوطنية سونلغاز.

وتحدث مالك لعدد من رؤساء الأندية قائلا: “تم ادراج هذا الدعم المالي في الميزانية، لكن نحن دائما في انتظار الضوء الأخضر للرئيس المدير العام الجديد لسونلغاز”.

وكان وعد الإعانات المالية، قد أعطي للأندية خلال الجمعية العامة للرابطة الوطنية لكرة القدم هواة المنعقدة في ديسمبر 2021، حيث تعهدت هذه الشركة الوطنية بمنح مبلغ مليوني دينار، بيد ان لاشيء تجسد في الميدان.

وفيما يتعلق بمسألة النظام الأساسي لأندية الرابطة الثانية، حيث مازال البعض منها “هواة” والبعض الآخر “طابع احترافي”، أكد علي مالك أن “هذه الإشكالية ستعالج خلال الاجتماع المقبلة للمكتب الفديرالي” مشيرا إلى أن “الأمر سيتضح قريبا”. وصادق أعضاء الجمعية العامة بالإجماع على الحصيلتين المالية والأدبية لموسم-2021 والميزانية المتوقعة لسنة 2022 .

ع. ع