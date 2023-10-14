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رياضة

علّق على حادثة البصق.. ميسي يقزم لاعب باراغواي (فيديو)

عمر سلامي
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علّق على حادثة البصق.. ميسي يقزم لاعب باراغواي (فيديو)
ح.م
ليونيل ميسي

علّق النجم ليونيل ميسي على الحادثة المؤسفة التي شهدتها مباراة الأرجنتين وباراغواي، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وبصق لاعب منتخب باراغواي، أنطونيو سانابريا، على ليونيل ميسي، بعد مشادات كلامية خلال المباراة.

ويظهر مقطع فيديو من المباراة قيام ليونيل ميسي بالالتفات بعد التحدث مع لاعب باراغواي، الذي فاجأ قائد الأرجنتين، وبصق عليه دون أن يتفطن حكم المواجهة لما حدث.

وقال ميسي بعد المباراة: “قالوا لي في غرفة تغيير الملابس إن أحد لاعبي باراغواي قام بالبصق عليّ، لكن الحقيقة أنني لا أعرف من هو هذا اللاعب (يقصد سانابريا)”.

وتابع قائد منتخب الأرجنتين: “لن أقوم بإعطاء أهمية لما حدث، وإلا فإنني سأجعل هذا اللاعب مشهورا، ومن الأفضل للجميع ترك الأمر عند هذا الحد”.

من جهته نفى لاعب منتخب باراغواي، الاتهامات الموجهة إليه بقوله: “لقد كنت بعيدا عنه، وأنا أنكر ما حدث”.

وفاز منتخب الأرجنتين على ضيفه باراغواي، بهدف دون رد، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

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