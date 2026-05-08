علّق على حادثة تشواميني وفالفيردي.. كاسياس يوجه رسالة للاعبي ريال مدريد

طالب الحارس الأسطوري لريال مدريد، إيكر كاسياس لاعبي النادي الملكي بالفوز على برشلونة في “الكلاسيكو”، الأحد القادم.

وقال كاسياس في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “يجب أن يفوز ريال مدريد وإذا كان برشلونة سيحسم لقب الليغا، فإن ذلك يحدث في المباراة التالية”.

وأضاف كاسياس: “إذا كنت لاعباً في ريال مدريد فإن هدفي سيكون أن أخرج من اللقاء مطمئناً بأنهم لن يحتفلوا بالدوري أمامنا”.

وعن رأيه في عودة جوزي مورينيو لتدريب ريال مدريد، قال كاسياس: “أعتقد أن إدارة ريال مدريد ستقيم ما هو الأفضل للموسم المقبل.. وإن استمررتم في سؤالي فإني سأقول تشابي ألونسو، لقد كان المدرب المثالي الذي يوفر الاستمرارية والثقة ولكن في النهاية يتم اتخاذ القرارات مثل قرار إقالة بينيتيز وتعيين زيدان وقد أثبت ذلك القرار صحته ونجح”.

وعلّق كاسياس على حادثة تشواميني وفالفيردي: “لكل شيء حل، مثل هذه الأمور تحدث في غرفة الملابس، صحيح أن ذلك يحدث قبل مباراة الكلاسيكو حيث يمكن لبرشلونة الفوز بالدوري ولكن ما عليهم فعله هو حل الأمر من الداخل”.