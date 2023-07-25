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رياضة
سيحضر مع الفريق في تركيا

عماد الدين عزي باق في كاظمة الكويتي

ع.ع
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عماد الدين عزي باق في كاظمة الكويتي

استعاد كاظمة خدمات المحترف الجزائري عماد الدين عزي، والذي التحق بالتدريبات، ليكون ثالث المحترفين الذين باشروا التدريبات في صفوف البرتقالي. وكان كاظمة قد احتفظ بعزي، والأردني أحمد العرسان، إلى جانب السويسري ميشيل.

وفي سياق متصل، حدد الجهاز الإداري في كاظمة المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في معسكر أزميت التركية، على أن تكون البداية بمواجهة فريق الخليج السعودي، ومن ثم معيذر وأم صلال القطريين.

وفضل الجهاز الفني في كاظمة بقيادة المدرب البرازيلي سيرجو فارياس، عدم خوض مباريات ودية في الكويت، خوفا من تعرض اللاعبين لإصابة في بداية الموسم.

جدير بالذكر أن إدارة كاظمة تتطلع لاستكمال ملف المحترفين، بعد أن احتفظت ب3 من أصل 5 شاركوا مع الفريق في الموسم الماضي.

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