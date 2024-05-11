عمارات “عدل 3” بـ20 طابقا و6 شقّق في كل طابق

ستتميّز سكنات عدل 3 بطابع عمراني جديد، حسب ما أكده وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي خلال زيارته لموقع 13.300 مسكن بسيدي عبد الله في العاصمة.

وقال بلعريبي في تصريح بالمناسبة إن “السكنات الجديدة المشيّدة بمناطق التل والوسط والجنوب، ستكون بطابع عمراني خاص”.

وستشيّد عمارات الصيغة السكنية الجديدة، بـ15 و20 طابقا، مع 6 شقّق في كل طابق. على أن تزوّد بمصاعد محلية الصنع، يقول الوزير.

من جهة أخرى، كشف الوزير بلعريبي أن نسبة تقدّم الأشغال في موقع 13.300 مسكن بسيدي عبد الله قد بلغت 80 بالمئة.