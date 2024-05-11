-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عمارات “عدل 3” بـ20 طابقا و6 شقّق في كل طابق

الشروق أونلاين
  • 152
  • 0
عمارات “عدل 3” بـ20 طابقا و6 شقّق في كل طابق
أرشيف
مشاريع سكنية

ستتميّز سكنات عدل 3 بطابع عمراني جديد، حسب ما أكده وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي خلال زيارته لموقع 13.300 مسكن بسيدي عبد الله في العاصمة.

وقال بلعريبي في تصريح بالمناسبة إن “السكنات الجديدة المشيّدة بمناطق التل والوسط والجنوب، ستكون بطابع عمراني خاص”.

وستشيّد عمارات الصيغة السكنية الجديدة، بـ15 و20 طابقا، مع 6 شقّق في كل طابق. على أن تزوّد بمصاعد محلية الصنع، يقول الوزير.

من جهة أخرى، كشف الوزير بلعريبي أن نسبة تقدّم الأشغال في موقع 13.300 مسكن بسيدي عبد الله قد بلغت 80 بالمئة.

مقالات ذات صلة
ديوان الحج والعمرة يصدر بيانا جديدا للحجاج

ديوان الحج والعمرة يصدر بيانا جديدا للحجاج

سلبيات الدروس الخصوصية خطيرة ونشاطها غير قانونيّ

سلبيات الدروس الخصوصية خطيرة ونشاطها غير قانونيّ

حالة الطقس: درجات حرارة مرتفعة عبر هذه المناطق غدا الجمعة

حالة الطقس: درجات حرارة مرتفعة عبر هذه المناطق غدا الجمعة

نقابة نظار الثانويات مرتاحة لمخرجات مجلس الوزراء

نقابة نظار الثانويات مرتاحة لمخرجات مجلس الوزراء

“صوت الشعب” في تعبئة حزبية لإنجاح الرئاسيات المقبلة

“صوت الشعب” في تعبئة حزبية لإنجاح الرئاسيات المقبلة

شاب مدمن يقتل أمه وأخته المعاقة بقسنطينة

شاب مدمن يقتل أمه وأخته المعاقة بقسنطينة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد