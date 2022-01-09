عمارة: الجزائر سعيدة باحتضان الكاميرون لكأس أمم افريقيا

عبرت الجزائر من خلال رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة عن سعادتها باحتضان الكاميرون للطبعة الـ 33 من نهائيات كاس إفريقيا للأمم، التي تنطلق الأحد بالمباراة الافتتاحية بين البلد المنظم وبوركينا فاسو.

وأكدت الإتحادية الجزائرية في بيان لها نشر عبر موقعها الرسمي على الانترنت عن دعمها المطلق ومساندتها للبلدان الإفريقية ولاسيما الكاميرون التي تستضيف البطولة رغم المتحور اوميكرون.

وجاء في البيان “ينطلق أهم محفل كروي تترقبه قارتنا الأفريقية، والمتمثل في النسخة 33 من كأس أمم أفريقيا التي سيحتضنها البلد الصديق والشقيق الكاميرون، بعد تأجيلها لسنة كاملة بسبب جائحة كورونا كوفيد19 “.

وأضاف “نحن سعداء اليوم ونحن نقف على أعتاب انطلاق الكأس ببلاد الأسود غير المروضة، واستقبالهم لأحسن المنتخبات الأفريقية، رافعين التحدي بعزيمة كبرى، رغم الأزمة الصحية ومصاعب أخرى، مبددين بذلك كل المخاوف”.

كما عبر شرف الدين عمارة عن سعادته البالغة، باستعداد الجزائر بطلة أفريقيا، لتكون ضمن كوكبة المنتخبات التي ستشارك في هذه الدورة، من أجل اسعاد الملايين في قارتنا، والترويج لهذه الرياضة، رغم كل العقبات والمحن، حسب نفس المصدر.

وعبر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي يشرف على رئاسته شرف الدين عمارة وكافة أعضاء المكتب الفدرالي، عن آمانيهم الخالصة للبلد الشقيق الكاميرون، متمنين له التوفيق في تقديم دورة مشرفة لهم وللقارة، وأضاف البيان: ” لا شك أنها ستكون على مستوى التطلعات، في خضم الجهود والاستثمارات الكبرى التي اعتمدتها سلطات البلد في سبيل ذلك، وتحقيق رهان تقديم بطولة واعدة كروياً وجماهيرياً”.

وفي نفس الصدد، أكد شرف الدين عمارة أنه من الضروري رفع التحدي في وجه المتحور اوميكرون، من خلال التحلي بروح المسؤولية وبتوخي الحذر واحترام البروتكول الصحي، الموضوع من طرف سلطات البلد واللجنة التنظيمية، بغية حماية كل المشاركين في هذا العرس القاري.

وبالكاميرون ستلعب الجزائر(حاملة اللقب) في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات سيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار. وستستهل المشوار بلقاء منتخب سيراليون (الثلاثاء المقبل) على أرض ملعب جابوما بمدينة دوالا الساحلية.