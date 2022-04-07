-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عمارة باقٍ ويتمدّد!

علي بهلولي
  • 750
  • 0
عمارة باقٍ ويتمدّد!
الأرشيف
شرف الدين عمارة

زار رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم شرف الدين عمارة تربّص المنتخب الوطني المحلّي، بِالمركز الفني لِسيدي موسى، سهرة الأربعاء.

وتناول شرف الدين عمارة وجبة الإفطار مع لاعبي الناخب الوطني مجيد بوقرة، ودعّمهم معنويا قبيل مواجهتَي الطوغو ودّيا، سهرتَي الخميس والأحد المقبل.

يأتي هذا الظهور العلني لِشرف الدين عمارة أيّاما قلائل، بعد أن أعلن المسؤول الأوّل في “الفاف” عن استقالته.

وتراجع شرف الدين عمارة عن قرار رمي المنشفة، وأصرّ على أن يُرافقه في الرّحيل كلّ أعضاء المكتب الفيدرالي لِاتحاد الكرة الجزائري.

وكان أعضاء المكتب الفيدرالي قد استغلّوا فرصة قرار عمارة بِالإستقالة، للتنسيق في الخفاء وترتيب إجراءات دخول الغمار الانتخابي، وخلافته في منصب الرّجل الأوّل للهيئة الكروية لِدالي إبراهيم.

وبعد استقرار نسبي في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على الأقلّ في العقدَين الماضيَين. عادت مشاهد الفوضى والتطاحن على الكرسي لِتتصدّر الواجهة. في ذكريات شبيهة لِما عرفته “الفاف” في التسعينيات.

مقالات ذات صلة
بوقرة: الإقصاء من المونديال كان كابوسا.. غاساما اتخذ قرارات غريبة وهذه علاقتي مع بلماضي

بوقرة: الإقصاء من المونديال كان كابوسا.. غاساما اتخذ قرارات غريبة وهذه علاقتي مع بلماضي

مدرب بلوزداد يُفضّل حضور الجمهور في رابطة الأبطال

مدرب بلوزداد يُفضّل حضور الجمهور في رابطة الأبطال

محرز فقد المونديال.. وبقيت أمامه أقوى المباريات في مسيرته

محرز فقد المونديال.. وبقيت أمامه أقوى المباريات في مسيرته

الوزير سبقاق يشهر “سيف الحجاج”.. و4 أعضاء في ورطة

الوزير سبقاق يشهر “سيف الحجاج”.. و4 أعضاء في ورطة

“أستبعد إعادة مواجهة الجزائر والكاميرون.. ولم نستقبل أي احتجاج لهذه المباراة “

“أستبعد إعادة مواجهة الجزائر والكاميرون.. ولم نستقبل أي احتجاج لهذه المباراة “

“تقنية الفيديو كانت مُعطّلة في مباراة تونس ومالي”

“تقنية الفيديو كانت مُعطّلة في مباراة تونس ومالي”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد