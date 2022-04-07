عمارة باقٍ ويتمدّد!

زار رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم شرف الدين عمارة تربّص المنتخب الوطني المحلّي، بِالمركز الفني لِسيدي موسى، سهرة الأربعاء.

وتناول شرف الدين عمارة وجبة الإفطار مع لاعبي الناخب الوطني مجيد بوقرة، ودعّمهم معنويا قبيل مواجهتَي الطوغو ودّيا، سهرتَي الخميس والأحد المقبل.

يأتي هذا الظهور العلني لِشرف الدين عمارة أيّاما قلائل، بعد أن أعلن المسؤول الأوّل في “الفاف” عن استقالته.

وتراجع شرف الدين عمارة عن قرار رمي المنشفة، وأصرّ على أن يُرافقه في الرّحيل كلّ أعضاء المكتب الفيدرالي لِاتحاد الكرة الجزائري.

وكان أعضاء المكتب الفيدرالي قد استغلّوا فرصة قرار عمارة بِالإستقالة، للتنسيق في الخفاء وترتيب إجراءات دخول الغمار الانتخابي، وخلافته في منصب الرّجل الأوّل للهيئة الكروية لِدالي إبراهيم.

وبعد استقرار نسبي في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على الأقلّ في العقدَين الماضيَين. عادت مشاهد الفوضى والتطاحن على الكرسي لِتتصدّر الواجهة. في ذكريات شبيهة لِما عرفته “الفاف” في التسعينيات.