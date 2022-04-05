… عمارة دخيل على الكرة!

عضو المكتب الفدرالي مولدي عيساوي لـ"الشروق":

فتح وزير الشباب والرياضة السابق وعضو المكتب الفديرالي، مولدي عيساوي، النار على رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، معتبرا بأنه لم يعد رسميا رئيسا للفاف، بعد ترسيم استقالته في محضر رسمي أمام أعضاء المكتب الفدرالي.

كل قرارات “شرف الدين” خاطئة وعشوائية

وأكد عضو عضو المكتب الفدرالي، مولدي عيساوي أن شرف الدين عمارة لا يحق له العودة من جديد إلى رئاسة الفاف بعدما رسّم استقالته في محضر رسمي أعضاء المكتب الفدرالي خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 31 مارس المنصرم، متسائلا عن الخلفيات والأسباب التي دفعته للتراجع.

وأوضح مولدي عيساوي، في الحديث الذي خص به الشروق الثلاثاء أن “شرف الدين عمارة استدعى اجتماعا طارئا للمكتب الفيدرالي بتاريخ الخميس 31 مارس الماضي وخلال ذات الاجتماع أعلن رسميا استقالته من رئاسة الفاف وتم تعيين محمد معوش لتسيير المرحلة وتحضير الجمعية الإنتخابية في مدة لا تتجاوز 60 يوما، ومحضر الاجتماع موجود ويؤكد كلامي”، مضيفا: “يعتبر المكتب الفدرالي للفاف بمثابة المكتب التنفيذي للجمعية العامة وكرة القدم الجزائرية ولا يمكن لشرف الدين عمارة الاستقالة ثم التراجع عنها والعودة بعد يومين”.

محضر اجتماع المكتب الفيدرالي يُرسِّم الاستقالة

إلى ذلك، أضاف عيساوي: “بعد إعلانه عن استقالته وترسيمها من طرف أعضاء المكتب الفدرالي، غادر شرف الدين عمارة الاجتماع ونحن بقينا وقررنا عقد اجتماع للمكتب الفدرالي يوم 11 أفريل وقررنا إجراء جمعية عامة عادية ثم بعدها جمعية عامة استثنائية لانتخاب رئيس جديد”.

لا نتحمل مسؤولية إقصاء المنتخب الوطني

في نفس السياق، كشف عيساوي أن كل أعضاء المكتب الفدرالي تفاجأوا لاستقالة رئيس الفاف لكنهم يرفضون الاستقالة باعتبار أنه لا يوجد أي سبب لذلك: “نحن أيضا تفاجأنا مثل الجميع لقرار استقالته لكنه لا يمكنه إجبارنا على الاستقالة أيضا”، قال مولدي عيساوي.

وبخصوص الخطوات التي ينوي المكتب الفدرالي القيام بها في الإجتماع المقرر في 11 أفريل الجاري، قال عيساوي إن جدول أعمال الاجتماع القادم سيكون مخصصا فقط لقضية الرئيس، مؤكدا في ذات الشأن: “سنحاول احترام ما تنص عليه القوانين، لم نرغب بوصول الأمور إلى هذا الحد لكننا”.

من جهة أخرى، كذّب عيساوي كل ما قاله عنه عمارة، والانتقادات التي وجهها إليه، معتبرا بأنه رفض رئاسة الفاف قبل أن يتم اقتراح عمارة للمنصب: “هذا الشخص يدعي أنه جلبني ومنحني عضوية المكتب الفدرالي واعتبر أنني خنته هذا كلام غير صحيح و لا يصدر عن إنسان عاقل، لقد اقترح علي تصدر القائمة ورئاسة الفاف ورفضت لأسباب شخصية بعدها تم اقتراحه”، قال مولدي، قبل أن يضيف: “لقد ساعدته في الكثير من الأمور وخاب ظني فيه، هذا الشخص لا علاقة له بكرة القدم ولا يملك أي مؤهلات لذلك، كرة القدم بحاجة إلى أشخاص يملكون رصيدا من الخبرة”.

إلى ذلك، انتقد مولدي عيساوي طريقة تسيير شرف الدين عمارة لشؤون الاتحادية، التي قال إنها كانت انفرادية وعشوائية: “لقد اتخذ قرارات انفرادية دون استشارتنا مثل تعيين عبد الكريم بيرة مديرا للمنتخبات الوطنية، ثم شهرا بعد ذلك استقال بيرة ما يعني أن قراراته عشوائية ولا يملك الكفاءة لذلك، وهذا يعتبر فشلا” قال عيساوي، الذي ضرب مثلا أيضا بما فعله مع مسؤول خلية الإتصال للفاف عبود صالح باي الذي حاول إبعاده من المنتخب الوطني لكن الناخب الوطني جمال بلماضي رفض ذلك.

وفي الختام، أكد عيساوي أن أعضاء المكتب الفدرالي لم يتدخلوا يوما في شؤون المنتخب الوطني، مشيرا إلى أن كل القرارات التي سيتخذها لاحقا ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة المنتخب الوطني.