عمارة: “رد الفيفا كان مبهما.. طالبنا بتوضيحات ولم نتلق شيئا لحد الآن”

سرار ثاني المرشحين لرئاسة الفاف

أبدى عبد الحكيم سرار، رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، نيته في الترشح لرئاسة الإتحاد الجزائري لكرة القدم خلفا لشرف الدين عمارة الذي جدّد أمس أمام وسائل الإعلام التأكيد على استقالته الرسمية وفتحه المجال لبعض أعضاء الجمعية العامة للتحرك لإيجاد الشخصية المناسبة لتسيير الكرة الجزائرية.

أفاد مصدر مقرب من الفاف، أن عبد الحكيم سرار يكون قد قرر رسميا الترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وبدأ التحرك لتشكيل مكتبه الفيدرالي، بالاتصال بشخصيات من الجمعية العامة لإقناعهم بالانضمام إلى مكتبه. نفس المصدر أكد أن سرار عضو الجمعية العامة يملك كل المواصفات التي تسمح له بترأس الفاف، حيث كان لاعبا دوليا ونال العديد من الألقاب المحلية والقارية، وهو من بين اللاعبين الذين توجوا بكأس افريقيا للأمم سنة 1990، ليصبح بعدها مسيرا ورئيسا للوفاق، الذي توّج معه بالعديد من التتويجات.

وحسب مقربين منه، فإن ابن مدينة سطيف رفض الكشف لمقربيه عن نيته في الترشح، وهذا إلى غاية معرفة ما يدور في الكواليس قبل اتخاذ القرار النهائي، الذي سيكون مباشرة بعد فتح باب الترشيحات، الذي أصبح معقدا بسبب الفراغات القانونية العديدة التي كشفت عنها الشروق في عدد أمس.

ويعتبر عبد الحكيم سرار ثاني شخصية رياضية تريد رئاسة الفاف، بعد عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول الذي قال في تصريحات صحفية أنه سيترشح لرئاسة الفاف، وأنه يملك التجربة الذي تسمح له بتسيير شؤون الكرة الجزائرية.

إلى ذلك، قال رئيس الفاف، شرف الدين عمارة أنه متمسك باستقالته ولن يترشح من جديد لرئاسة الفاف، وهو ينتظر الجمعية العامة للفاف لترسيمها، نافيا كل ما قيل حول تراجعه عن مغادرة منصبه، مشيرا أن الذين يقولون أنه لا يفقه شيئا في كرة القدم، لا يعرفون جيدا شرف الدين عمارة.

وعن رد الفيفا حول مباراة الجزائر والكاميرون التي لعبت يوم 29 مارس بالجزائر، وعرفت تحكيما كارثيا للحكم غاساما، قال عمارة: “رد الفيفا كان مبهما.. طالبنا بتوضيحات ولم نتلق أي شيء لحد الآن..”.