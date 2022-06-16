عمارة: سأُعيد المئزر إلى أهله دون شعور بِتأنيب الضمير

قال المسؤول شرف الدين عمارة، الخميس، إنه سيترك منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، دون شعور بِتأنيب الضمير.

وكان عمارة قد رسّم استقالته على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية لـ “الفاف”، بِالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بِالعاصمة.

ووصف عمارة في تصريحات صحفية عقب انتهاء أشغال الجمعية العامة، حصيلته بـ “الإيجابية”. وأضاف الرئيس السابق لِنادي شباب بلوزداد أنه أنجز عمله بِاقتدار، وسيُعيد المئزر إلى أهله فخورا بِما قدّمه للكرة الجزائرية.

ورفض عمارة الانتقادات اللاذعة التي وُجّهت إليه، بِشأن غرق “الفاف” في وحل الأزمة المالية، بعد أن كانت تتمتّع بـ “بحبوبة” يُحسد عليها. وقال إن الرئيس الجديد للهيئة الكروية لِدالي إبراهيم سيقطف ثمار العمل الذي قام به، منذ قدومه إلى “الفاف” في أفريل 2021.

واختتم شرف الدين عمارة تصريحاته بِنوع من الرّوح الرياضية، لمّا قال إنه يأمل التوفيق لِخليفته في أعلى هيئة تُسيّر شؤون كرة القدم بِالجزائر.