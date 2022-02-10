عمارة: “شان 2023″ستقام بالجزائر

فند رئيس الفاف شرف الدين عمارة، الأخبار المتداولة حول استضافة كوت ديفوار لبطولة أمم إفريقيا للمحليين “شان2023” بدلا من الجزائر.

وقال عمارة في تصريح لـ “الشروق نيوز” أن الجزائر ستستضيف كأس أمم إفريقيا للمحليين في موعدها المحدد، نافيا خبر استضافة كوت ديفوار لـ”شان 2023″.

وكانت قنوات إخبارية ومواقع رياضية عربية نقلت خبرا عن إعلان حكومة كوت ديفوار استضافة بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين المقررة العام المقبل بدلا من الجزائر.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن النسخة القادمة من بطولة الأمم الأفريقية 2023 للاعبين المحليين ستقام في الجزائر في الفترة من 8 إلى 31 جانفي 2023.

وأضاف البيان أن الجزائر مُنحت تنظيم البطولة، في سبتمبر 2018، وتم تأجيله إلى جانفي 2023 بسبب وباء كوفيد-19.

وذكر البيان بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) نشر في إرساله الأخير إلى الاتحادات الأعضاء جدول 2022/2024 لجميع المسابقات القارية.