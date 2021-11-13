عمارة: نحن نعمل في صمت وعقد بلماضي سنجدده في 5 دقائق

قال إن الفوز على "بوركينا" لا نقاش فيه...

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، أن المنتخب الوطني يطمح للفوز وفقط في المباراة القادمة أمام منتخب بوركينافاسو، يوم الثلاثاء، بملعب مصطفى تشاكر، ولا يفكر في نتيجة أخرى، وذلك من أجل التأهل إلى المباراتين الفاصلتين شهر مارس من العام المقبل.

وقال عمارة في تصريحات للزميل إسماعيل برحايل في القناة الإذاعية الدولية: “التحضير لمباراة بوركينافاسو بدأ عند صافرة نهاية مباراة جيبوتي. التركيز يبقى عاليا والهدف هو الفوز في المباراة القادمة على منتخب بوركينافاسو، والتأهل إلى المقابلتين الفاصلتين في مارس من العام القادم إنشاء الله”. مضيفا “هناك نوع من الراحة بعد الانتصار أمام جيبوتي لم ننهزم ولن نقع في السهولة، نحن نطمح دائما إلى الفوز وحصد كل النقاط وسيكون ذلك أمام بوركينافاسو، لن ننتظر أي حسابات، هناك نوع من الرزانة عند المدرب الوطني واللاعبين وكل الطاقم الفني، الجميع واعون بالمسؤولية وما ينتظره، واعون بأن هناك منافسا يريد هو الآخر الانتصار، كل الجهود ستبذل في هذا الاتجاه لافتكاك الفوز وبلوغ الدور الفاصل”.

وأشار شرف الدين عمارة إلى أن جميع الوسائل ستوضع تحت تصرف المنتخب الوطني من أجل الوصول إلى أهدافه. وقال “نولي أهمية كبيرة للتحضير ونضع كل الإمكانيات. الشيء المهم مثلما لاحظتم في مباراة جيبوتي أو مباريات أخرى أن المنتخب الوطني يحترم كل منافسيه ويعطي لكل مباراة حقها، ندرك أن هناك عامل المفاجأة وسنأخذ جميع احتياطاتنا، هناك تحسن في أداء المنتخب وكذلك تحسن في الإمكانيات اللوجيستية عند التنقل، ولكل مرحلة لها تحضيراتها الخاصة”.

وعلق رئيس الفاف على عودة الجماهير إلى الملاعب لدعم المنتخب الوطني بعدما أن سمحت بذلك السلطات العليا للبلاد، وكذا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحضور 14 ألف مناصر بمدرجات ملعب مصطفى تشاكر في البليدة لمساندة رفاق القائد رياض محرز في مواجهتهم الصعبة أمام بوركينافاسو.

وقال: “سعداء بعودة الجماهير إلى الملاعب، وهو الشيء الذي سيعطي دافعا جديدا للاعبين والاتحاد الجزائري لكرة القدم لتشجيع الفريق الوطني والوقوف إلى جانبه في كل الظروف، بالنسبة للجانب التنظيمي لا تتدخل فيه الاتحادية فقط لكن هناك السلطات المحلية والعمومية على أعلى مستوى، كل الناس مساهمة لإنجاح هذه التظاهرة خاصة أنها الأولى من هذا الحجم بعد فرض الإجراءات الاحترازية ومنع الجماهير من دخول الملاعب لحضور المباريات بسبب جائحة فيروس كورونا”.

من جهة ثانية، أكد رئيس الفاف أن كل المسائل مضبوطة بشأن تربص المنتخب الوطني التحضيري لكأس أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن الخضر سيجرون تربصا خارج الوطن ومباريات ودية قبل التنقل إلى الكاميرون. وقال “برمجة المباريات الودية لا يمكنني الكشف عنها. الفريق سيحضر للكان بمباريات ودية وتربص في مكان ما، بعد مباراة بوركينافاسو ستكون فيفا كأس العرب وبعدها مباشرة التوجه إلى الكاميرون من أجل الدفاع عن تاجنا القاري”.

وتحدث شرف الدين عمارة عن مستقبل الناخب الوطني، جمال بلماضي، مع المنتخب الوطني وحول إمكانية تمديد عقده بعد المونديال. وقال: “لدينا طريقة عملنا الخاصة في هذا الاتجاه ونشتغل في صمت ولا نريد تشتيت تركيزنا على نقطة نعلم أننا سنحلها في 5 دقائق عندما يحين الوقت، نحبذ الاستقرار وهو مطلوب وكرئيس الاتحاد والمكتب الفدرالي سياستنا هي المحافظة على هذا النسق الإيجابي، وككل فئات الشعب راضون عن الفريق الوطني ولا يوجد أي شيء يدعو إلى القلق والخوض في مواضيع ليس وقتها”.

وفي الأخير، حرص رئيس الفاف على حسن استقبال بعثة منتخب بوركينافاسو، التي ستحل بالجزائر، اليوم، تحسبا لمواجهة منتخبنا الوطني في آخر جولة من مباريات دور المجموعات لتصفيات مونديال قطر، مشير إلى أنه بادر في مراسلة نظيره البروكينابي لطمأنته على السير الحسن للمباراة، مؤكدا أن الجزائر تملك تقاليد عريقة في حسن الضيافة والاستقبال.

وقال: راسلت شخصيا رئيس الاتحاد البوركينابي بعدما بلغني خبر رسائلهم إلى الكاف يطلبون الحماية منا في مباراة المنتخب الوطني، لقد أكدت له أنه سيحظى باستقبال رائع وأنه هو في أرض الضيافة وسيكرمون بها وبفريقهم وسنعمل بتقاليدنا. على جماهيرنا التصرف بثقافتنا العريقة من الاستقبال وحسن الضيافة”.