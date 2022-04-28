عمارة يتحدّى إيتو: “هيّا نذهب سويّا إلى الفيفا”

عمارة رفقة إيتو في الكاميرون، شهر جانفي من عام 2022.

دعا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة نظيره الكاميروني صامويل إيتو، إلى الذهاب سويّا نحو لجنة أخلاقيات “الفيفا”.

وبعد أن أدلى عمارة بِتصريحات إعلامية سهرة الثلاثاء الماضي، ردّا على تهديدات اتحاد الكرة الكاميروني بِمقاضاة “الفاف” والناخب الوطني جمال بلماضي لدى “الفيفا”. نشر الاتحاد الجزائري للعبة بيانا سهرة الأربعاء.

وقالت الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم بِهذا الشأن: “يُسعد الاتحاد الجزائري لكرة القدم مرافقة نظيره الكاميروني، في سعيه لِتسليط الضّوء على هذه القضية، لدى لجنة أخلاقيات الفيفا. لِأن الأخلاق والنزاهة جزء من المبادئ التي دافعت عنها الجزائر بِشجاعة، وفي كلّ الظروف”.

وأضاف اتحاد الرئيس شرف الدين عمارة، قائلا إن بلماضي لم يُصرّح ولم يُلمّح إلى تواطؤ أيّ هيئة كروية في ترتيب نتيجة المباراة (لقاء العودة بين الجزائر والكاميرون). وأن “الفاف” استعملت حقّها في التنديد بِسلوكات بعض الحكام، بِسبب قراراتهم غير العادلة، التي تُعيق سير المباراة، وأيضا تُؤثّر على النتيجة النهائية للقاء.

وشدّد الاتحاد الجزائري لكرة القدم على أنه مُتشبّع بِثقافة الرّوح الرياضية، لكنه يستنكر الأمر لمّا يُشوّه الحكمُ المباراةَ.

وجدّدت “الفاف” التذكير بِأنها تحترم كلّ اتحادات الكرة، ولن تدّخر جهدا لِتوطيد أواصر الأخوّة والصداقة مع نظيراتها في إفريقيا. كما ستسعى جاهدة للحفاظ على نزاهة اللّعبة في القارّة السّمراء.