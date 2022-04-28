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رياضة

عمارة يتحدّى إيتو: “هيّا نذهب سويّا إلى الفيفا”

علي بهلولي
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عمارة يتحدّى إيتو: “هيّا نذهب سويّا إلى الفيفا”
عمارة رفقة إيتو في الكاميرون، شهر جانفي من عام 2022.

دعا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة نظيره الكاميروني صامويل إيتو، إلى الذهاب سويّا نحو لجنة أخلاقيات “الفيفا”.

وبعد أن أدلى عمارة بِتصريحات إعلامية سهرة الثلاثاء الماضي، ردّا على تهديدات اتحاد الكرة الكاميروني بِمقاضاة “الفاف” والناخب الوطني جمال بلماضي لدى “الفيفا”. نشر الاتحاد الجزائري للعبة بيانا سهرة الأربعاء.

وقالت الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم بِهذا الشأن: “يُسعد الاتحاد الجزائري لكرة القدم مرافقة نظيره الكاميروني، في سعيه لِتسليط الضّوء على هذه القضية، لدى لجنة أخلاقيات الفيفا. لِأن الأخلاق والنزاهة جزء من المبادئ التي دافعت عنها الجزائر بِشجاعة، وفي كلّ الظروف”.

وأضاف اتحاد الرئيس شرف الدين عمارة، قائلا إن بلماضي لم يُصرّح ولم يُلمّح إلى تواطؤ أيّ هيئة كروية في ترتيب نتيجة المباراة (لقاء العودة بين الجزائر والكاميرون). وأن “الفاف” استعملت حقّها في التنديد بِسلوكات بعض الحكام، بِسبب قراراتهم غير العادلة، التي تُعيق سير المباراة، وأيضا تُؤثّر على النتيجة النهائية للقاء.

وشدّد الاتحاد الجزائري لكرة القدم على أنه مُتشبّع بِثقافة الرّوح الرياضية، لكنه يستنكر الأمر لمّا يُشوّه الحكمُ المباراةَ.

وجدّدت “الفاف” التذكير بِأنها تحترم كلّ اتحادات الكرة، ولن تدّخر جهدا لِتوطيد أواصر الأخوّة والصداقة مع نظيراتها في إفريقيا. كما ستسعى جاهدة للحفاظ على نزاهة اللّعبة في القارّة السّمراء.

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التعليقات
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    بيان جيد من الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الأخوة الإفريقية وجب تكون مثالية، الأمر بسيط أخطاء فنية في مباراة فاصلة، تفتح إمكانية جدية لإعادة المباراة، ندعو إخواننا الكاميرينيون لتقبل بروح رياضيه قرار الإعادة الدي يكون قد إتخد حاليا إما بالإيجاب أو السلب، فقط إجرائيا و تكميليا يتم صياغة نهائية له و تبليغه قريبا. حتى منتخب مالي قدم شكوى في مباراته ضد تونس لغياب حكام الفار عن التحقق من هدف سجله في بداية المقابلة، و تم ذلك بعد نهاية المقابلة بإبلاغ شكواه لمحافظ المقابلة الدي دونه في تقريره الدي رفعه للجنة الإنضباط للفيفا. تصفيات كأس العالم لمنطقة إفريقيا هي الأصعب و الأكثر تنافسية، صداع للفيفا.

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