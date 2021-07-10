عمارة يحفز الشبيبة ويغادر على أهازيج “إن شاء الله شومبيوني”

قال إنه تنقل للوقوف مع الفريق وتمثيل الجزائر

تنقل رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة إلى فندق “أزلاي” بكوتونو، والذي تقيم فيه بعثة شبيبة القبائل.

والتقى رئيس “الفاف” برئيس الشبيبة شريف ملال، قبل أن يحفز اللاعبين على بذل أقصى المجهودات لتشريف الجزائر في نهائي كأس “الكاف” أمام الرجاء البيضاوي.

وفي تصريح مقتضب له، أكد عمارة أنه تنقل إلى البنين لمساندة الشبيبة وكذا تمثيل الجزائر.

وغادر رئيس “الفاف” فندق “أزلاي” تحت أهازيج أنصار شبيبة القبائل الذين كانوا متواجدين لحظتها في بهو الفندق، والذين رددوا مطولا ” إن شاء الله ياربي جياسكا شومبيوني”.

للإشارة فإن رئيس “الفاف” كان حاضرا صبيحة السبت في الندوة الصحفية التي عقدها رئيس “الكاف”.