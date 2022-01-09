عمارة يطمئن بخصوص تاهرات ويؤكد التحاقه بالكاميرون قريبا

مساعد بلماضي مصاب هو الآخر بكورونا

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، عن سبب غياب مدافع المنتخب الجزائري، مهدي تاهرات، نجم نادي الغرافة القطري، عن بعثة المنتخب الوطني التي وصلت، ليلة السبت الماضي، إلى مدينة دوالا الكاميرونية استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، وأكد إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للحجر الصحي في العاصمة القطرية بالدوحة إلى غاية التعافي والالتحاق ببعثة “الخضر” في دوالا.

وكان مهدي تاهرات أصيب بفيروس كورونا خلال تربص قطر ولم يتم الإعلان عن ذلك بطريقة رسمية من مسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رغم أنه غاب عن مباراة غانا الودية يوم 5 جانفي الماضي على استاد المدينة التعليمية بالدوحة، قبل أن يتضح إصابته فعلا بالفيروس بغيابه عن رحلة المنتخب الجزائري نحو الكاميرون، ولم يكن المدافع القوي الغائب الوحيد عن السفرية، بل غاب أيضا مساعد جمال بلماضي، الفرنسي سيرج رومانو، الذي أصيب بالفيروس هو الآخر، وسيخضع إلى الحجر الصحي في الدوحة قبل أن يسمح له بالانضمام إلى كتيبة المحاربين في دوالا، ومن المنتظر أن يغيب رومانو عن المباراة الأولى لـ”الخضر” في “الكان” أمام سيراليون غدا الثلاثاء، ونفس الشيء ينطبق على تاهرات طبعا، ولو أن الأخير لا يعد من اللاعبين الأساسيين في حسابات بلماضي.

إلى ذلك، قال شرف الدين عمارة في تصريحات إعلامية بمطار دوالا بالكاميروني عن غياب مهدي تاهرات: “تاهرات بخير أصيب بفيروس كورونا وهو يخضع للحجر الصحي”، دون إعطاء توضيحات أخرى، كما أكد رئيس اتحاد الكرة الجزائري بأن هيئته حرصت على توفير كل الظروف لدعم المنتخب الجزائري في مهمة الدفاع عن لقبه في الكاميرون، وصرح: “جئنا من أجل الدفاع عن لقبنا والحمد لله أن كل الأمور جاهزة لتقديم دورة جيّدة”.

يجدر الذكر، أن المنتخب الوطني يستهل كأس إفريقيا بمواجهة سيراليون غدا الثلاثاء على ملعب جابوما بدوالا، ثم يواجه غينيا الاستوائية يوم 15 جانفي بذات الملعب، قبل أن ينهي الدور الأول بمواجهة قوية أمام كوت ديفوار في 20 من نفس الشهر.