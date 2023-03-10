عمارة يعود إلى الواجهة من بوابة اتحاد المقاولين الجزائريين

زكّى أعضاء الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة، الخميس، الرئيس المدير العام لمجمع “مدار”، شرف الدين عمارة، رئيسًا للمجلس الوطني للاتحاد لعهدة تمتدّ إلى عام 2027.

جرت التزكية خلال أشغال الجمعية العامة للاتحاد التي حضر افتتاحها مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الاقتصادية، ياسين ولد موسىي، والأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حمو طواهرية، بمشاركة مديري عدّة مؤسسات عمومية.

وكان عمارة وهو رئيس “الفاف” السابق، المترشح الوحيد لمنصب رئيس المجلس الذي كانت تشغله بالنيابة، وداد بلهوشات، منذ تعيين الرئيس السابق للاتحاد، لخضر رخروخ، وزيرًا للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لتتم تزكيته من قبل غالبية الأعضاء البالغ عددهم 325 عضوًا.

وقرّر الرئيس الجديد المحافظة على أعضاء المكتب المنتهية عهدته، غير أنه أعلن عن طرح مشروع لإصلاح الاتحاد وقانونه الأساسي “بما يتماشى مع اتساع عدد المنخرطين، حيث يجب أن يشمل التمثيل في المستوى الأعلى كل القطاعات، وذلك عبر إصلاح المنظمة من الداخل”، بحسب قوله.

ولفت عمارة في كلمته إلى أنّ مهمة الاتحاد تتمثل في الدفاع عن مصالح المؤسسات العمومية وخدمة الاقتصاد الوطني، معتبرًا أنها “الأداة لتحقيق السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة”.

من جهة أخرى، قرأ عضو الاتحاد، كمال آيت دحماني، كلمة نيابة عن رخروخ الذي اعتبر أنّ “هناك الكثير من العمل يجب القيام به، لا سيما لتحسين بيئة المؤسسات العمومية وتعزيز حماية المديرين العموميين في ممارسة المهام الموكلة إليهم، والمضي قدمًا في تعزيز مساهمتهم الفعالة في تنفيذ السياسات العمومية للتنمية والتكفل بانشغالات المواطنين.