عمارة ينتقل إلى السرعة الثانية لإعادة ترتيب بيت الفاف قبل المباراة الفاصلة

بتعيينه جهيد زفزاف مناجيرا جديدا للمنتخب الوطني

يسعى رئيس الاتحاد الجزائري بكرة القادم، شرف الدين عمارة بكل ما أوتي من قوة من أجل ترتيب بيت “الفاف” وإعادة الهدوء إلى صفوف المنتخب الوطني، وهذا قبل أقل من شهرين عن موعد المباراة الفاصلة والحاسمة التي تنتظر زملاء القائد رياض محرز أمام المنتخب الكاميروني، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 والمقررة بقطر الصائفة القادمة.

وكان خروج كتيبة “محاربي الصحراء” المبكر من “كان” الكاميرون، بعدما كان المرشح الأول للذهاب بعيدا في هذه الدورة، ينذر بدخول المنتخب الوطني في نفق مظلم قد يهدد مستقبله ويرهن حلمه وحظوظه في التأهل إلى العرس الكروي العالمي، ما جعل المسؤول الأول للهيئة الكروية يجبر هذه المرة التخلي عن الفرامل والتحرك بسرعة وعدم ترك الأمور تتفاقم وتخرج عن السيطرة.

وكان أول قرار مهم اتخذه الرئيس السابق لشباب بلوزداد، المعروف بهدوئه ورزانته، بعد عودته إلى أرض الوطن، عقب قرعة الدور الفاصل وتعرف المنتخب الوطني على منافسه شهر مارس المقبل، هو إقالة المناجير أمين العبدي، وإبعاده عن المنتخب الوطني، وهذا بسبب ما وصفته عديد المصادر، كانت حاضرة بالكاميرون، بالتجاوزات الخطيرة التي كان وراءها الأخير.

موازاة مع إبعاد أمين العبدي من منصبه، جاء قرار تعيين عضو المكتب الفدرالي الأسبق، جهيد زفزاف مناجيرا جديدا للمنتخب الوطني ليكون ثاني خطوة مهمة يتخذها شرف الدين عمارة، منذ وصوله إلى سدة الحكم في الإتحاد الجزائري لكرة القدم، هو الذي كان فضل في بداية عهدته الحفاظ على الاستقرار الإداري والفني سواء على مستوى الفاف أوالمنتخب الوطني.

في ذات السياق، تؤكد مصادر مطلعة من محيط الرئيس المدير العام لشركة ” مادار” أن هذه القرارات لن تكون الأخيرة، التي يعتزم شرف الدين عمارة اتخاذها لترتيب بيت الفاف، مشيرة بأن تغييرات أخرى مرتقبة في الأيام القليلة القادمة.

في المقابل، استثنت مصادرنا أن تكون لدى رئيس الفاف أي نية في التدخل في الجوانب الفنية للمنتخب الوطني، حيث يبقى الناخب الوطني جمال بلماضي يحتفظ بكل صلاحيته في هذا الجانب.

في سياق ذي صلة، كان رئيس الفاف شرف الدين عمارة كان قد حسم الجدل بخصوص مستقبل مدرب الخضر جمال بلماضي على رأس المنتخب الوطني، من خلال تصريحات تلفزيونية، قائلا: “مصير بلماضي غير مرتبط بكأس إفريقيا، ولا حتى بكأس العالم، نحن راضون بالعمل الذي يقوم به وسيستمر معنا في قادم التحديات”.

وبالنظر إلى تسارع الأحداث والأصداء داخل البيت الكروي الوطني، يبقى المتتبعون ينتظرون بحذر ما ستحمله الأيام القادمة، وموقف الناخب الوطني جمال فيما يحدث حاليا، سواء باستبعاد مناجير المنتخب السابق لأمين العبدي أو العلاقة التي ستربطه بالمناجير العام الجديد جهيد زفزاف.