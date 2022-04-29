عمارة يُريد البقاء و”يُناور” بِبيان يلفّه كثير من الغموض

عاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم سهرة الجمعة، لِيتحدّث عن منصب الرئيس، بعد إعلان شرف الدين عمارة مُؤخّرا عن استقالته ثم تراجعه عن القرار.

وعقد المكتب الفيدرالي لـ “الفاف” بِرئاسة شرف الدين عمارة اجتماعا، أسفر عن ضبط المواعيد التالية:

في الـ 2 من جوان المقبل: عقد جمعية عامّة استثنائية، والمصادقة على اللّوائح الجديد لـ “الفاف”، وأيضا القوانين الجديدة للانتخابات الخاصّة بِالاتحاد الجزائري لكرة القدم.

في الـ 16 من جوان المقبل: عقد جمعية عامّة عادية، والمصادقة على التقريرَين الأدبي والمالي لِعام 2021، وأيضا ميزانية عام 2022.

في الـ 7 من جويلية المقبل: عقد جمعية عامّة انتخابية، تتمحور حول انتخاب مكتب تنفيذي جديد.

ويُلاحظ أن مُحرّر بيان الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم لجأ إلى التعتيم وبثّ الغموض، ذلك أن عبارة “مكتب تنفيذي” لا تُستعمل كثيرا في أدبيات “الفاف”، التي يُحبّذ أهلها توظيف عبارة “المكتب الفيدرالي”. كما أن البيان لم يُكتَب فيه بِصريح اللفظ: “عقد جمعية عامّة انتخابية، تُسفر عن رئيس جديد للفاف”. فهل هي انتخابات خاصّة بِمنصب الرئيس، أم مكتبه الفيدرالي الذي شهد مُؤخّرا تجميد عضوية إثنَين من مسؤوليه (عمّار بهلول ومولودي العيساوي)؟

للإشارة، فإن “الفاف” كانت قد أعلنت مُؤخّرا بِأن هيئتها ستعقد جمعية عامّة عادية في الـ 19 من ماي المقبل، وحينها تحسم أمر بقاء الرئيس شرف الدين عمارة في منصبه رئيسا لِاتحاد الكرة من عدمه. قبل صدور البيان الوارد ذكره أعلاه.