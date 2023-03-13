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خلال ملتقى حول استراتيجية مواجهة التحديات التكنولوجية والاقتصادية

عمارنة: الدولة تسعى لتلبية حاجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي

إلهام بوثلجي
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عمارنة: الدولة تسعى لتلبية حاجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي
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أكد الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور مسعود عمارنة على أهمية الدور الاستراتيجي الذي تكرسه الدولة من أجل بلوغ القدرة على تلبية حاجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي، وتزويده بمورد بشري ذي جودة عالية استجابة لتطلعات سوق العمل والتطلع لجامعة الغد.

وأوضح البروفيسور عمارنة خلال كلمة ألقاها بمناسبة الملتقى العلمي الوطني للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث لعلمي بالتنسيق مع جامعة تامنغست الموسوم بـ ” استراتيجيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة التحديات التكنولوجية والاقتصادية” بأن إرادة الدولة أكيدة وجلية فيما تكرسه من رؤية من أجل تحقيق التطلعات المنشودة على صعيد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وبما يترجم-حسبه- الالتزام 41 لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى رهان أساسي هو أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع ومورده الاستراتيجي، للارتقاء بمجتمع المعرفة وإنتاج مخرجات نوعية، تستهدف الانتقال الرقمي وتشجع الابتكار والتطوير العلمي خدمة لأهداف تنموية، ولا يتأتى ذلك إلا بتحويل المعرفة إلى منتوج قابل للتسويق ومشاركة الجامعة ومساهمتها مساهمة فعالة في خلق الثروة ومناصب الشغل.

وأشار عمارنة إلى أن الاتحادية الوطنية، ترى أن الانخراط في هذا المسعى هو شأن حتمي لما يترتب عنه من رؤى جديدة وأنماط عمل حديثة تفرض ضرورة إعمال الآليات والمساعي الكفيلة ببلوغ الرهانات الحالية لمرفق التعليم العالي.

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