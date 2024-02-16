عمار بن جامع: “الإرهاب يتطور في المناطق التي تشهد غياب الاستقرار والعدالة”

شدد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، على “ضرورة الإدراك بكون الإرهاب يتطور في المناطق التي تشهد غياب الاستقرار والعدالة” مضيفا أن “فعالية الاستراتيجيات طويلة المدى في مكافحة الإرهاب تستوجب معالجة هذه الأسباب العميقة”.

وفي مداخلته خلال اجتماع مجلس الأمن للأمم المتحدة الذي عقد يوم أمس الخميس، 15 فيفري، حول “التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان بسبب الأعمال الإرهابية”، دعا بن جامع إلى ضرورة وجود تعاون دولي للتغلب على المنظمات الإرهابية، مع التشديد على ضرورة معالجة أسباب ظهور هذه المنظمات للتمكن من مكافحة الإرهاب بشكل فعال.

ممثل الجزائر قال أثناء مداخلته، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية “لا يمكننا مكافحة الإرهاب بالقوة العسكرية فقط بل يجب علينا أن نعطي الأولوية لتعزيز السلام والدبلوماسية والتنمية لحل الصراعات التي تسمح لهذه الجماعات بالتموقع”.

الحاجة لتعاون دولي لمكافحة الظاهرة

كما دعا الدبلوماسي إلى تعاون دولي لمحاربة الظاهرة “للقضاء على جماعات مثل داعش فنحن بحاجة إلى تعاون دولي” مؤكدا في هذا السياق أن “التعاون مع الحكومات والمجموعات الإقليمية والمنظمات الأممية لمكافحة الإرهاب أمر جد مهم”.

الممثل الدائم للجزائر أوضح أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول داعش “مقلق جدا” مشيرا إلى أن هذا التنظيم الإرهابي وحلفائه “لا زالوا يشكلون تهديدا خطيرا خاصة في مناطق النزاع”.

بن جامع حذر كذلك قائلا “على الرغم من أن قدرة داعش على تنفيذ هجمات خارج معاقله تبدو قد تراجعت، غير أنه يمكن لهذه الجماعة أن تعاود الظهور بسهولة في العراق وسوريا إذا ما قللنا من جهودنا لمواجهتها”، مضيفا أن “الجماعات المنضوية تحت لواء داعش تتطور في إفريقيا مستغلة النزاعات القائمة“.

ولدى استعراضه لبعض العناصر التي من شأنها مكافحة الإرهاب بشكل فعال، دعا السيد بن جامع إلى “تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في إطار مقاربة جماعية تقوم على الدور التنسيقي للأمم المتحدة”.

واستطرد يقول أنه “من الضروري أيضا إضفاء شفافية أكبر وإبداء التزام أوسع في عمليات إدراج الدول ضمن القائمة لضمان دراسة موضوعية للأدلة التي تقدمها الدول الأعضاء”.

التعليم والشغل والحوكمة الرشيدة لمحاربة الظاهرة

كما أكد بن جامع أن “الأسباب الجذرية، لاسيما نقص التنمية والفقر والنزاعات الإقليمية التي لم تتم تسويتها، لا تزال تهيئ مناخا خصبا لتفشي الإرهاب”، مشيرا إلى أن “التسويات السياسية والاستثمارات في مجال التعليم والشغل والحوكمة الرشيدة تبقى أمورا ضرورية لمحاربة الظاهرة”.

الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمار بن جامع، شدد كذلك خلال كلمته على أن “استغلال الإرهابيين للتكنولوجيات لأغراض التواصل والتجنيد والتمويل أمر مقلق جدا” مضيفا أن “علاقة الإرهاب بالجريمة المنظمة تستدعي هي الأخرى استجابات منسقة”.

كما أكد الديبلوماسي على “استمرار الجزائر، بصفتها الرئيس الحالي للجنة مكافحة الإرهاب، في الاعتماد على أسس وانجازات العهدات السابقة، بما فيها المبادئ التوجيهية المقترحة في مجال تكنولوجيات الإعلام والدفع الرقمي”.

ليضيف عمار بن جامع “إننا ندافع عن الأعمال التي تستهدف كل مصادر التمويل، بما فيها الفدية والروابط التي تجمع بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما تجارة المخدرات”.

كي يختتم ممثل الجزائر كلمته بالتأكيد “نحن ندعم بشكل كبير الجهود التي تساعد على تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بالنسبة للدول الضعيفة، وسنواصل الجهود الرامية إلى تنفيذ الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب لمنظمة الأمم المتحدة”.