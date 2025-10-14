عمار بن جامع: ندعم تفكيك المجموعات العسكرية الخارجة عن سلطة الدولة في ليبيا

قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أثناء الكلمة التي ألقاها باسم مجموعة “أ3+” في جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في ليبيا، أن هناك “حالة من عدم اليقين بالرغم من بصيص الأمل الناشئ.”

على المستوى السياسي، أثنى بن جامع على التقدم الطيّب المحرز من مجلس الرئاسة وحكومة الوحدة الوطنية الذي أفضى إلى اتفاق محوري خفّض التوترات في العاصمة.

وهو الاتفاق الذي يضمن تسليم مرافق أساسية لمؤسسات الدولة وهو أمر يحظر كل أشكال العسكرة في مختلف المناطق.

وقال بن جامع: “تعبّر مجموعتنا عن دعمها الجهود المبذولة حاليا لتعزيز إصلاح القطاع الأمني ولتفكيك المجموعات العسكرية الخارجة عن سلطة الدولة.”

وأضاف أن المجموعة “تتطلّع إلى استكمال المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في 16 بلدية يوم 18 أكتوبر والبدء في المرحلة الثالثة في 20 أكتوبر.”

كما شدد في كلمته على ضرورة التركيز على القيادة والملكية لليبيين ووضع ذلك في صلب أي خطة طريق سياسية من أجل تعزيز توحيد كل المؤسسات وتمهيد الطريق أمام انتخابات مستقلة وشفّافة ومنصفة في ليبيا.

ليشير إلى أن التحديات الاقتصادية الماثلة أمام ليبيا في غياب مستمر لتوحيد الميزانية تثير القلق.