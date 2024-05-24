عمار بن جامع يرافع أمام مجلس الأمن من أجل إفريقيا

ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع.

شدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، على ضرورة إعطاء الأولوية للوقاية من النزاعات في إفريقيا مع استفادتها من التمويلات اللازمة لتمكين القارة الإفريقية من مجابهة فعالة للتهديدات بمختلف أشكالها لاسيما الإرهاب.

بن جامع، وفي مداخلته يوم أمس، الخميس 23 ماي، خلال نقاش مفتوح حول “تعزيز دور الدول الإفريقية في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية العالمية” أكد أن “السلم والتنمية يعززان بعضهما البعض”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

ممثل الجزائر أشار خلال مداخلته إلى الأزمات العديدة التي تواجهها إفريقيا، خاصة تلك المتعلقة منها بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكم الراشد يبقى هو الحل الأمثل لتفادي الأزمات وحلها.

الديبلوماسي الجزائري أكد أن التنمية تكتسي أهمية كبرى بعد انتهاء النزاعات بحيث “تسهم جهود تعزيز السلم في تقوية قدرة البلدان المتضررة على التعافي من الأزمات والوقاية من أزمات جديدة”. ليرافع من أجل ترقية التعاون بين هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في المسائل المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

بن جامع أكد في ذات السياق أن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2719 يمنح الفرصة للاتحاد الإفريقي في المشاركة في مبادرات السلم بفضل تمويل “مرتقب، مستدام و مرن لعمليات دعم السلم التي تشرف عليها الهيئة الإفريقية”.

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الدبلوماسي الجزائري استعرض المبادرات الإستراتيجية التي أطلقتها الجزائر بهدف “تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والمساهمة في تحقيق الاندماج الإقليمي”، وهذا انطلاقا من قناعة الجزائر الراسخة بأن “الأمن والاستقرار في إفريقيا مرتبطان بالتنمية”.

عمار بن جامع ذكر أن الجزائر منحت منذ سنة 2020 مبلغ مليار دولار للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية بغية تعزيز مشاريع الاندماج القارية والمنشآت القاعدية الهامة.

“كما قامت الجزائر، في ظل قناعتها الدائمة بأن الديون تعرقل النهضة الاقتصادية، بإلغاء ما قيمته 900 مليون دولار من الديون لصالح 14 دولة افريقية”، أضاف السفير.

كما ذكر بن جامع بان الجزائر تمنح سنويا أكثر من 2000 منحة دراسة للطلبة الأفارقة، لاسيما في الشعب المتعلقة بالحوكمة وتطبيق أهداف التنمية المستدامة.

الدبلوماسي الجزائري أبرز أيضا في مداخلته انه “في اطار الجهود المبذولة لتعزيز أكبر للتعاون الإقليمي بين الجزائر وليببا وتونس، تم إنشاء اطار تشاوري لضمان امن الحدود المشتركة”، مضيفا أن هذه المبادرة “تهدف إلى تنسيق جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة المنظمة”.

ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، جدد دفاعه عن حق القارة الإفريقية في مقعد على مستوى مجلس الأمن الأممي.