عمار تاقجوت أمام أول امتحان نقابي داخلي

اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية للمركزية النقابية

تعقد اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الإثنين، أول اجتماع لها منذ تزكية الأمين العام الجديد للمركزية النقابية عمار تاقجوت شهر جويلية الماضي، وهو الاجتماع الذي سيتوج بالكشف عن التشكيلة الجديدة لأعضاء الأمانة الوطنية، فيما اعتبر كأول امتحان نقابي لتاقجوت.

ويلتئم شمل اللجنة التنفيذية الوطنية للمركزية النقابية بتعاضدية عمال البناء بزرالدة غرب العاصمة، ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع نحو 235 عضو، وفق ما أفاد به الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عمار تاقجوت في تصريح هاتفي لـ”الشروق”.

ولفت تاقجوت إلى أن عدد أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية ارتفع من 181 إلى 235 بالنظر إلى أن حصة النساء تم رفعها وصارت حاليا تقارب 30 بالمائة، فضلا عن الشباب الذين تم منحهم عضوية اللجنة.

وكشف تاقجوت أن طريقة اختيار أعضاء الأمانة الوطنية التي سترافقه في مهامه، ستكون بتقديم قائمة أمام اللجنة التنفيذية الوطنية للموافقة عليها وتزكيتها، مشيرا على أن المنطق والمتعارف عليه في مختلف الدول يكون عبر هذه الصيغة، لأن الأمين العام لديه برنامج سيطبقه ولديه الحق في جلب الكفاءات التي تسانده وتدعمه في تطبيق برنامجه، لأن الأمين العام في نهاية المطاف هو المسؤول عن النتائج أمام اللجنة التنفيذية الوطنية.

وعن تعداد الأمانة الوطنية، أوضح تاقجوت أنه سيكون وفق الأهداف وما يجب أن يكون وليس فقط من أجل استحداث المناصب، موضحا أن الأعضاء لهم مهام محددة ومطالبين بمزاولتها باستمرار.

وحسب الأمين العام للمركزية النقابية، فإن هذه الصيغة تفرض أيضا أنه لمّا يغادر الأمين العام منصبه، يجب أن يغادر بقية الفريق أيضا (أعضاء الأمانة الوطنية)، لأنه من غير المعقول أن يغادر عبد المجيد سيدي السعيد وسليم لباطشة المنصب ولا يغادر بقية الفريق مناصبهم، على حد تعبيره.

وعلق بالقول “لما أغادر يوما ما، الفريق الذي معي أيضا يجب أن يغادر، ويتم اختيار فريق جديد يتولى المهام، أما قضية التوازنات وما إلى ذلك فلا أحبذها”.

وسيتطرق الاجتماع الأول إلى قضايا تنظيمية، وفق تاقجوت، على غرار الإعلان عن الخطوط العريضة لبرنامج عمل الأمين العام، ومشكل الديون والأملاك العقارية والمركبات وغيرها، فضلا عن الأهداف والوضع الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا أن المركزية النقابية مطالبة بتقديم عرض حال ومقترحات لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قبل نهاية السنة.