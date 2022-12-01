عمار طالبي: الراحل سعدي كان ثابتا ومناضلا ومكافحا على المبدأ الذي يؤمن به

ورثت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الرجل، الذي انخرط في صفوفها منذ سنوات الخمسينات، أي إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر، وكان مدافعا شرسا عن مقومات الشعب الجزائري ومبادئه.

وفي هذا الصدد، أشار عمار طالبي عبر “الشروق”، طالبي، إلى أنه بفقدان المرحوم عثمان سعدي، فقد فقدنا مجاهدا، كان يناضل من أجل اللغة العربية، والتي هي لغة القرآن، وكان يكافح ويكتب. واعتبر طالبي المرحوم، مضطلعا أيضا في الشؤون السياسية لبلاده، بعد تقلد منصب سفير في كثير من الدول العربية، مدافعا عن مصالح بلده.

وقال “عثمان سعدي، كان ينوب عن الشعب الجزائري، في الدفاع عن قيمه ومبادئه. ونحسبه قدم عملا صالحا يدخله إن شاء الله سبحانه وتعالى جنة الخلد”، ليدعو طالبي لفقيد اللغة العربية، بالرحمة والمغفرة، وبالصبر والسلوان لعائلته وللشعب الجزائري أجمع “بعدما فقدنا رجلا شجاعا شهما، كرس حياته لإعلاء اللغة العربية.. ورغم أنه كان له أعداء يناوئونه، ويتصدون لمسيرته، فإنه ثبت وناضل وكافح على المبدأ الذي يؤمن به.. فكان بحق رجلا مناضلا وعالما أديبا”.