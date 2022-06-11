أكد التكفل بالحماية الاجتماعية للفرد وأسرته.. وزير العمل:

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، السبت بالعاصمة، أن عمالة الأطفال في الجزائر “شبه منعدمة”.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على لقاء بمناسبة احياء اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، أن عمالة الأطفال بالجزائر تعد “شبه منعدمة” مع “عدم تسجيل أي حالة تندرج ضمن أسوأ أشكال عمالة الأطفال”.

وذكر شرفة أن الجزائر “تتكفل بالحماية الاجتماعية للفرد وأسرته من خلال الحق في الضمان الاجتماعي للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وضمان مجانية التعليم وإجباريته” وكذا “توفير الخدمات العلاجية المجانية وغيرها”.

وأشار الوزير إلى عزم السلطات العمومية على العمل، بالتنسيق مع كافة الأطراف والهيآت والمؤسسات الفاعلة، من أجل حماية الطفل وترقية حقوقه.

من جهتها، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن حماية الطفولة وترقية حقوقها تعد “مسؤولية جماعية ينبغي انخراط الجميع في مسعى تجسيدها”، وذلك في اطار “مبدأ المصلحة الفضلى للطفل”.

وذكرت كريكو أن وجود اللجنة المشتركة ما بين القطاعات للوقاية ومكافحة عمالة الأطفال تحت إشراف وزارة العمل “خير دليل على الإرادة السياسية والاهتمام الذي توليه السلطات العمومية للجانب الوقائي في هذا المجال”.

بدوره، أبرز وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، دور قطاعه في تمكين الشباب بالاستفادة من تكوين مهني يسمح لهم بالاندماج في عالم الشغل أو خلق نشاطات ومشاريع، مشيرا إلى عدة آليات وأجهزة وبرامج تم تسطيرها في هذا المجال.

من جانبها،أ كدت المفوضة الوطنية للطفولة، مريم شرفي، أن الجزائر تعتبر من الدول التي تولي “اهتماما كبيرا” لشريحة الطفولة في المجتمع، حيث كانت “سباقة” في المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة بالطفولة، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وأشارت إلى أن الجزائر اتخذت العديد من التدابير والإجراءات على المستويين القانوني والمؤسساتي في مجال حماية وترقية الطفولة وضمان رفاهيتها.