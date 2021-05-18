عمالقة البطولة التركية يتصارعون لِانتداب غزال

سوق انتقالات اللاعبين

بات اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال مطلوبا بِحدّة لدى عمالقة البطولة التركية، وهم بشكتاش وقلعة السرايا وفنربخشة.

وقدّم المهاجم غزال عروضا فنية راقية هذا الموسم، أثمرت بِمساهمته القوية في إحراز فريق بشكتاش لقب البطولة التركية، وقيادته إلى نهائي الكأس المحلية، وتسجيل 8 أهداف، ونيل لقب أحسن مُوزّع بِرصيد 17 تمريرة حاسمة.

وتتصارع أندية بشكتاش وقلعة السرايا وفنربخشة هذه الأيّام، على شراء عقد رشيد غزال. كما ذكره موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، الثلاثاء. عِلما أن هذه الأندية أنهت الموسم في المراكز الأوّل والثاني والثالث للبطولة التركية، على التوالي.

ومازال غزال (29 سنة) يرتبط مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022. وقد أُعير إلى فريق بشكتاش التركي في الصيف الماضي لِمدّة موسم واحد.

وتبلغ القيمة المالية الحالية لِرشيد غزال في سوق الانتقالات، مبلغ 9 ملايين أورو.