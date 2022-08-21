عمال الإدماج المهني بالمسارح والمتاحف الجهوية يستنجدون بالوزيرة مولوجي

ينتمون إلى مسارح ومتاحف باتنة وسوق أهراس والأغواط

طالب عمال الإدماج المهني بالمسارح الجهوية والمتاحف وزارة الثقافة التدخل لتسوية وضعيتهم منذ أكثر من سبع سنوات.

وذكر العمال أنهم ينتمون إلى المجموعة المذكورة في المرسوم الرئاسي رقم 336/19 المؤرخ في 19/12/2019 الذي ينص على ضرورة إدماج جميع عمال عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة وذلك عبر دفعات.

وأوضحت عريضة العمال والتي تلقت “الشروق” نسخة منها أنهم تواصلوا مع عدة جهات منها الولايات ووزارة الثقافة ومديريات الثقافة وأيضا مديريات التشغيل، ولكن دون أن يجد مطلبهم أي حل. وقال العمال إن الجهات التي كانوا يقصدونها كانت دائما تتحجج بكونهم قطاعا اقتصاديا عموميا، “ولا يوجد أي جديد، معظمنا ننتمي إلى الدفعة الثانية ولا يوجد أي تدخل لتسوية وضعيتنا، سواء من الوزارة الوصية أم من وزارة التشغيل. علما أننا حاملو شهادات. وطلب أصحاب العريضة من وزيرة الثقافة صورية مولوجي التدخل لتسوية وضعيتهم وإنهاء هاجس التوظيف لدى عدد من إطارات وعمال هذه المؤسسات.

وبحسب العريضة التي وصلت “الشروق”، فإنها تشمل عددا من المسارح والمتاحف، على غرار المسرح الجهوي باتنة 11 عامل والمسرح الجهوي للأغواط عامل واحد متحف المجاهد باتنة 3 عاملات، ولاية سوق اهراس 3 عمال في ديوان الآثار وعاملان في المسرح الجهوي سوق اهراس عامل في مسرح أم البواقي. وأوضح أصحاب العريضة أن أغلب عقود المعنيين موقعة مع المسارح وتم انتدابهم في مكاتب ومنهم عمال في مديرية الثقافة وبعضهم لا يزال في المسارح.