عمال البريد متمسكون بزيادة الأجور والراحة والترقيات والنقابة

رفعوا شكوى إلى الرئيس تبون لتحقيق مطالبهم

راسل عمال بريد الجزائر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل إيجاد حل لمطالب عالقة منذ سنوات، على غرار يوم الراحة الإضافي والزيادة في الأجور ومنحة كوفيد-19، في ظل غياب شريك اجتماعي تجمد نشاطه منذ 2017.

وجاء في الرسالة التي تلقت “الشروق” نسخة منها، أن الشكوى وجهت لرئيس الجمهورية بعد نفاد كل الطرق القانونية، كما سدت كل الأبواب أمام العمال للوصول إلى تحقيق مطالبهم، خصوصا بعد أن تم إلغاء البيان الذي تضمن تمكين كل عامل من يومي راحة الذي جاء عقب إضراب أفريل 2021.

وتساءلت الرسالة: هل من الصواب أن كل موظفي الدولة يستفيدون من يومين للراحة إلا عمال البريد.. نناشدك (يقصدون الرئيس) نحن عمال البريد كشخص واحد ونضع بين يديك مطالبنا”.

وبخصوص المطالب، ذكرت الرسالة أن العمال يلحون على منحهم يومين للراحة مع ضمان استمرار الخدمة العمومية، والزيادة في الأجور خصوصا في ظل غياب شريك اجتماعي، وإنشاء نقابة حرة ونزيهة ومستقلة تمثل العمال كباقي مؤسسات الدولة.

وتضمنت الرسالة مطلب إعادة النظر في الترقيات الأفقية والعمودية، واعتماد منحة خاصة لعمال الشباك بالنظر لاحتكاكهم المباشر بالزبائن، إضافة لمراجعة الاتفاقية الجماعية التي لم يتم مراجعتها منذ 2013، وتمكينهم بأثر رجعي من منحة كوفيد-19 على غرار عمال وموظفي عديد القطاعات.

وختمت الرسالة بالإشارة إلى أن عمال بريد الجزائر يثمنون مجهودات رئيس الجمهورية الجبارة لبناء الجزائر الجديدة، ويرجون منه التدخل من اجل إنصافهم واسترجاع ما وصفوه بـ”حقوقهم المهضومة”.

وانتشرت الشكوى أيضا بشكل لافت على المنصات الاجتماعية عبر عديد الصفحات وعشرات المجموعات على شبكة فيسبوك، خصوصا التي تهتم بأخبار وشؤون بريد الجزائر، وتم إرسال الشكوى عبر الفاكس الخاص لرئاسة الجمهورية.

وكما هو معلوم، فإن نقابة بريد الجزائر تجمد نشاطها منذ 2017، ولم يتم تجديدها بعد، وقبل أشهر توترت العلاقة بين إدارة المؤسسة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، على خلفية ملف لجنة المشاركة الذي أسال الكثير من الحبر.

كما بقي ملف يوم الراحة الإضافي مجمدا منذ أفريل 2021 رغم تعهد إدارة المؤسسة عقب الإضراب الذي تزامن مع عشية شهر رمضان الكريم، بتمكين العمال والموظفين من يوم راحة إضافي يكون بالتناوب لضمان استمرار الخدمة.