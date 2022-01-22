عمال البلديات يطالبون بتعديل القانون الأساسي

والي العاصمة شدّد على ضرورة التسيير الحسن للمنتخبين

يطالب عمال البلديات بالعاصمة بمناسبة اليوم الوطني للبلدية المصادف لتاريخ 18 جانفي بالتدخل العاجل للنظر لانشغالهم من خلال تعديل القانون الأساسي لعمال البلديات ومنحهم حقوقهم المهضومة، متسائلين عن أسباب حرمانهم من تعديل قانون الأسلاك المشتركة الصادر في 2016.

تحتفل سنويا بعض البلديات باليوم الوطني للبلدية، حيث يتم تسليط الضوء على طريقة تسيير المنتخبين لشؤون البلدية ومواطنيها بما فيها الاهتمام بمشاريع التنمية ومشاكل المواطنين، باستثناء شؤون العمال والموظفين الذين يتقاضى أغلبيتهم رواتب زهيدة، خاصة الحراس وعمال النظافة.

تحسين الظروف المهنية والمالية مطلب عمال البلديات

عبر عمال البلديات عن استيائهم من نسيانهم حتى في اليوم الوطني للبلدية، حيث يتحدثون في هذا اليوم عن توفير خدمات للمواطنين ومديح للمنتخبين، في الوقت يتم نسيان الواقع الذي يعيشه الموظف والعامل بقطاع الجماعات المحلية من ويلات ظروف العمل حيث أغلبيتهم أصيبوا بالوباء وبعضهم وافته المنية، وعلى هذا الأساس طالب الموظفون بالتفاتة والي ولاية الجزائر والوزارة الوصية لهم لتحسين ظروفهم المهنية والمالية.

واعتبر موظفو البلديات أن الاستثمار في الموارد البشرية يعتبر أهم عنصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وذلك بالاهتمام بالعامل وموظفي الجماعات المحلية من خلال تحسين ظروفهم المعيشية، حتى يتمكنوا من تقديم خدمات في المستوى، وفي حالة بقاء ظروفهم على حالها، يجعلهم ذلك عرضة لارتكابهم مختلف الجرائم التي يعاقب عليها القانون بما فيها التزوير في محرّرات إدارية وقبول الرشاوى.

ضرورة الاستماع لانشغالات المواطنين وتحيين الملفات الاجتماعية

يذكر أنه خلال لقاء أحمد معبد برؤساء المجالس الشعبية البلدية 57 لولاية الجزائر بمناسبة اليوم الوطني للبلدية أسدى لهم جملة من التوجيهات والملاحظات التي من شأنها أن تشكل خريطة طريق وورقة عمل لتسيير محلي فعال خلال عهدتهم الانتخابية، تركزت في أهمية العمل كفريق واحد ضمن المجلس الشعبي البلدي، بتقسيم الأدوار بين كل المنتخبين الممثلين لمختلف الأحزاب والأحرار، وإشراكهم في كل القرارات واطلاعهم على سيرورة العمل، ضمانا لاستقرار المجالس والتسيير الحسن للشأن المحلي خدمة للمواطن وللصالح العام، وضرورة التعرف على القوانين والتنظيمات التي تضبط تسيير البلديات وكذا مهام وصلاحيات كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفتيه كرئيس لهيئة المداولة ورئيس الهيئة التنفيذية، والأمين العام للبلدية، وأهمية التعاون بينهما.

كما أكد على ضرورة استقبال المواطنين والاستماع والرد على انشغالاتهم، والإسراع في إعداد برامج التنمية للبلدية والانطلاق في كل المشاريع ومتابعتها بالتعاون مع ممثلي كافة المديريات المحلية التقنية خلال كل مراحل المشروع.

ودعا والي العاصمة رؤساء البلديات إلى الخروج إلى الميدان ومتابعة سير المشاريع وكذا مشاكل المواطنين والبلدية على أرض الواقع. مع أهمية الاعتناء بالنظافة وتهيئة المحيط وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لذلك بالتعاون مع المؤسسات العمومية لولاية الجزائر.

وشدّد على ضرورة محاربة البناءات الفوضوية وتسليم رخص البناء وشهادات المطابقة لأصحاب الملفات الكاملة والمستوفية لكل الشروط القانونية والتنظيمية دون تعطيل، وتحيين الملفات الاجتماعية للعائلات المعوزة، قصد صرف المساعدات التي تقدمها الدولة، استعدادا لشهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى تهيئة المدارس الابتدائية، تجهيزها، تدفئتها والعناية بنظافتها وتعقيمها بالإضافة إلى الحرص على حسن تهيئة المطاعم المدرسية من أجل تقديم وجبات دافئة وصحية للتلاميذ.