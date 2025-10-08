عمال الخدمات الجامعية والبيداغوجيا يطلبون الترقية الاستثنائية

لأجل استفادة 15 ألفا بموجب ترخيص مباشر من الوزير الأول

رفعت كل من النقابة الوطنية لعمال الخدمات الجامعية والنقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا عريضة مطالب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تجسيد عملية الترقية الاستثنائية لعمال القطاع، عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية.

وفي المراسلة الموجهة للوزير، تحوز “الشروق” نسخة منها، دعت نقابتا عمال الخدمات الجامعية وعمال البيداغوجيا إلى تسوية ملف الترقية الاستثنائية عبر التحويل التلقائي للمناصب المالية لفائدة عمال القطاع، لما يحمله هذا الإجراء من إنصاف مستحق واستجابة عملية لمطالب طال انتظارها، حيث أن هذا الإجراء سيستفيد منه أكثر من 15.000 موظف بموجب ترخيص مباشر من الوزير الأول، مما سيسهم في رفع الغبن عن آلاف الموظفين ويعزز الثقة والتحفيز في صفوفهم.

والتمست النقابتان من وزير القطاع رفع الانشغال إلى السلطات المختصة قصد استصدار رخصة استثنائية مماثلة تسوى بموجبها وضعيات الموظفين المعنيين، وتمكنهم من الاستفادة من حقهم المشروع في الترقية وفقا للأطر القانونية والتنظيمية السارية.