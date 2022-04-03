عمال الخدمات الجامعية يهددون بالاحتجاج

بسبب عدم التكفل بانشغالاتهم المطروحة

نددت اللجنة الوطنية للخدمات الجامعية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي التعليم العالي، بالتضييق الممارس من طرف بعض مديري الخدمات ضد الفروع النقابية عبر العديد من المكاتب الولائية، على غرار عنابة، بسكرة، عين الدفلى، البليدة، عين تموشنت والبيض، محذرة من انزلاق الأوضاع نحو احتجاجات وإضرابات قد تحصل على المستوى الوطني، بسبب استمرار هذه الممارسات وعدم فتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لطرح انشغالاتهم ومشاكلهم.

وقالت اللجنة الوطنية للخدمات الجامعية، في بيان وجهته إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، تلقت “الشروق” نسخة منه، “إنها وبعدما لمست النية الصادقة من طرف المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية خلال اللقاء الذي جمعها به في شهر مارس المنقضي، حيث وعد بالتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية والمشاكل المطروحة، إلا أنه للأسف بقي الوضع على حاله ولم يتغير، وبقيت الاحتجاجات الأسبوعية بمديرية الخدمات الجامعية سيدي عمار بولاية عنابة دون تدخل المسؤولين على المستوى المحلي أو الوطني، فضلا عن إثارة البلبلة وزرع الفتنة في أوساط الفروع النقابية وممثليهم في المكاتب الولائية من طرف بعض مديري الخدمات”.

وأضاف بيان اللجنة “أنه في ظل أجواء تنبئ بتأزم الوضع في قطاع الخدمات الجامعية جراء تراكمات مشاكله، خاصة بعد اللقاء الأخير الذي لم يأت بأي جديد ولا حلول للملفات العالقة والمطالب التي طرحت، نجدد تمسكنا وإلحاحنا على ضرورة إيجاد الحلول الجذرية للانشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المسؤولين المتقاعسين في أداء واجباتهم المهنية وعدم تطبيقهم للقوانين، خاصة إن تعلق الأمر بفتح أبواب الحوار وإشراك جميع الشركاء الاجتماعيين دون تمييز”.