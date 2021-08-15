عمال الشبكة الاجتماعية والنشاط الاجتماعي يطالبون بالترسيم

وجهوا نداء إلى رئيس الجمهورية لإنصافهم

يطالب عمال الشبكة الاجتماعية والنشاط الاجتماعي بترسيمهم في المناصب التي يشغلونها منذ سنوات، مع احتساب سنوات العمل في التقاعد من أول يوم، مع التعويض بالأثر الرجعي.

ودعا عمال الشبكة الاجتماعية في اتصال بـ”الشروق” الأحد، للالتفاتة إلى قضيتهم التي لم تجد حلا لسنوات رغم طرقهم كل الأبواب، من البرلمان إلى مجلس الأمة وحتى وسيط الجمهورية، إذ شرح المعنيون بأنهم ينقسمون لفئتين، الأولى تخص أصحاب عقد 6 سنوات الذي يخص الإدماج الاجتماعي والذين يحالون على البطالة بمجرد انتهاء العقد، أما الفئة الثانية فتخص عمال الشبكة الاجتماعية الذين انطلقت عقودهم بداية من سنة 1994 والذين يعانون في صمت وتعدت سنوات عملهم 25 سنة بينما يتقاضون راتبا جد ضعيف، لا يكفي – حسبهم – حتى لشراء الخبز والحليب.

وشرح محدثونا بأن المنحة التي يتقاضونها يعملون من أجلها بتوقيت كلي مثلهم مثل العمال المرسمين، وفي النهاية تتم إحالتهم على التقاعد بملغ 3000 دج بعد أكثر من 20 سنة خدمة.

وأفادوا بأن أغلبيتهم فقدوا الأمل في حياة كريمة ومنهم من انتحر وآخر قضى نحبه وهو يطالب بحقوقه، وأكدوا بأن أغلبيتهم لا يملكون دخلا آخر يقتاتون منه هم وأولادهم، وهم يتواجدون في المطاعم والحراسة والنظافة والإدارات بصيغة عمال الشبكة الاجتماعية، ليطالبوا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتدخل لإنصافهم وترسيمهم في مناصبهم، مع إلغاء شرط السن المحدد بـ35 سنة، لأن معظمهم تجاوز هذا السن، وإعادة النظر في العمال الذين وجهوا إلى منحة المسنين 3000 دج والذين عملوا ضمن هذه الصيغة لأكثر من عشرين سنة.