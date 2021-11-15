عمال بالسكة الحديدية يشكلون عصابة مخدرات بوهران

كانوا يستغلون القطارات لنقل السموم

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، نهاية الأسبوع الماضي، تشديد عقوبة أربعة عمال في الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية في وهران، لمتابعتهم في قضية تكوين جمعية أشرار، المتاجرة وترويج المخدرات بطريقة غير مشروعة، فيما أرجأت ذات الغرفة الجزائية، النطق بالقرارات إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري.

وبحسب الوقائع الجزائية، فإن الشبكة المفككة المكونة من أربعة عمال على اختلاف أعمارهم، الذين يشتغلون في محطة السكة الحديدية لوهران، تم توقيفهم في مستهل شهر أوت من السنة الجارية من قبل فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك وهران، على إثر عمل استعلاماتي دقيق أفاد بمحاولة إبرام صفقة نقل وتهريب المخدرات من وهران إلى الجزائر العاصمة، الأمر الذي سمح بتوقيفهم في حال تلبس بإبرام صفقة متعلقة بترويج 3 كلغ من الكيف المعالج.

وأفادت المعطيات القضائية، أن المتهمين الموقوفين ضبطت بحوزتهم حال توقيفهم، كمية قاربت 3 كلغ من السموم مهيأة لنقلها على متن عربة بالقطار المتوجه إلى الجزائر العاصمة، في صفقة قيمتها 174 مليون سنتيم حسبما جاء في محضر الضبطية القضائية.

وبينت الأبحاث أن الكمية كانت بصدد نقلها من قبل ثلاثة أشخاص إلى الجزائر العاصمة لاستلامها من شخص رابع زميل سابق لهم في نفس المؤسسة، لكن يقظة المصالح الأمنية حالت دون إتمام صفقة ترويج السموم المغربية المصدر وفق ما توصلت إليه المصالح من تحريات دقيقة.

المتهمون أبلغوا عن هوية المتهم الرابع، الذي تم توقيفه بعد تمديد الاختصاص الأمني، وأحيلوا إلى التحقيق القضائي في أواخر أوت، ليتم بعدها إحالتهم إلى المحاكمة بمحكمة وهران، التي أدانتهم بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا.