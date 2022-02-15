-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئيس الجمهورية: 13 ألف دينار علاوة البطالة ابتداء من مارس
اقتصاد
اشتكوا البطالة والتهميش والظلم

عمال مصنع “كيا” يستنجدون بوسيط الجمهورية

بلقاسم حوام
  • 576
  • 0
عمال مصنع “كيا” يستنجدون بوسيط الجمهورية
أرشيف

راسل عمال مصنع “كيا” لتركيب السيارات بولاية باتنة وسيط الجمهورية، يطالبونه بالتدخل لتسوية وضعيتهم المهنية لانتشالهم من التهميش والظلم، بعد وقوعهم ضحية لتجميد نشاط مصانع التركيب.

وأكد أصحاب الرسالة أن الآلاف من عمال مصانع التركيب عبر الوطن الذين تلقوا تكوينا في مجال تركيب وتصنيع السيارات ينتظرون التفاتة جدية من طرف السلطات الوصية، لإنقاذ هذه المصانع من البطالة المقننة التي دامت أكثر من سنتين، حيث تواجه هذه المصانع اليوم مصيرا غامضا يهدد مستقبل آلاف العمال.

واقترح عمال مصنع “كيا” في رسالتهم العديد من الاقتراحات للنهوض بمجال تصنيع السيارات في الجزائر من بينها التدرج في مجال تصنيع السيارات باحترام مختلف المراحل التي يمر بها هذا المجال، وإحياء الصناعات المرافقة لتصنيع السيارات لتشجيع المناولة المحلية، وتخفيف قيود الاستيراد على المواد المستعملة في تصنيع السيارات وتسهيل النقل اللوجستيكي لضمان المواد الأولية في المصانع، بالإضافة إلى وضع سياسة تحفيزية لمصانع التركيب لتشجيع الشركاء الأجنبيين على الاستثمار في هذا المجال، واستيراد السيارات الجديدة بطريقة عقلانية مقابل منح المصنعين المحليين امتيازات ضريبية لخلق التوازن في السوق .

ومن جهته، رد وسيط الجمهورية لولاية باتنة على رسالة عمال مصنع كيا، مؤكدا أنه لا يملك أي صلاحيات قانونية في هذا الشأن.

مقالات ذات صلة
إضراب شاحنات النقل يهدد صادرات الإسمنت ومشاريع البناء

إضراب شاحنات النقل يهدد صادرات الإسمنت ومشاريع البناء

تموين منتجي العجائن بأزيد من 100 ألف قنطار من الحبوب يوميا

تموين منتجي العجائن بأزيد من 100 ألف قنطار من الحبوب يوميا

كل العجائن معنية بتخفيض الأسعار قريبا

كل العجائن معنية بتخفيض الأسعار قريبا

قروض بـ900 ألف مليار.. وأوامر بتحرير ملفات الاستثمار

قروض بـ900 ألف مليار.. وأوامر بتحرير ملفات الاستثمار

استرجاع سفينة ”امدغاسن” المهربة وايداع المتهم الرئيسي الحبس المؤقت

استرجاع سفينة ”امدغاسن” المهربة وايداع المتهم الرئيسي الحبس المؤقت

إجراءات عاجلة لفرملة المضاربة بالبطاطا

إجراءات عاجلة لفرملة المضاربة بالبطاطا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد