عمال مصنع “كيا” يستنجدون بوسيط الجمهورية

اشتكوا البطالة والتهميش والظلم

راسل عمال مصنع “كيا” لتركيب السيارات بولاية باتنة وسيط الجمهورية، يطالبونه بالتدخل لتسوية وضعيتهم المهنية لانتشالهم من التهميش والظلم، بعد وقوعهم ضحية لتجميد نشاط مصانع التركيب.

وأكد أصحاب الرسالة أن الآلاف من عمال مصانع التركيب عبر الوطن الذين تلقوا تكوينا في مجال تركيب وتصنيع السيارات ينتظرون التفاتة جدية من طرف السلطات الوصية، لإنقاذ هذه المصانع من البطالة المقننة التي دامت أكثر من سنتين، حيث تواجه هذه المصانع اليوم مصيرا غامضا يهدد مستقبل آلاف العمال.

واقترح عمال مصنع “كيا” في رسالتهم العديد من الاقتراحات للنهوض بمجال تصنيع السيارات في الجزائر من بينها التدرج في مجال تصنيع السيارات باحترام مختلف المراحل التي يمر بها هذا المجال، وإحياء الصناعات المرافقة لتصنيع السيارات لتشجيع المناولة المحلية، وتخفيف قيود الاستيراد على المواد المستعملة في تصنيع السيارات وتسهيل النقل اللوجستيكي لضمان المواد الأولية في المصانع، بالإضافة إلى وضع سياسة تحفيزية لمصانع التركيب لتشجيع الشركاء الأجنبيين على الاستثمار في هذا المجال، واستيراد السيارات الجديدة بطريقة عقلانية مقابل منح المصنعين المحليين امتيازات ضريبية لخلق التوازن في السوق .

ومن جهته، رد وسيط الجمهورية لولاية باتنة على رسالة عمال مصنع كيا، مؤكدا أنه لا يملك أي صلاحيات قانونية في هذا الشأن.