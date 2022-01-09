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الجزائر
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عمال من شركة تسيير مطارات الجزائر في إضراب مفتوح

منير ركاب
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عمال من شركة تسيير مطارات الجزائر في إضراب مفتوح

دخل عمال من شركة تسيير مطارات ومنشآت الجزائر، بمطار هواري بومدين الدولي “SGSIA”، صبيحة الأحد، في إضراب عن العمل، بعد أن تأخر رد الرئيس المدير العام للمؤسسة -حسبهم- عن لائحة مطالبهم المسلمة للإدارة ونقابة المؤسسة التي تنقل انشغالهم للوصاية، حيث نظم هؤلاء وقفة احتجاجية سلمية، الأربعاء المنصرم، تبعها التوقف عن العمل، وذلك بسبب تجاهل الإدارة مطلب الزيادة في سلم الرتب بناء على الأقدمية.

وسجل العمال في تصريح لـ”الشروق” عديد المطالب التي رفعت للرئيس المدير العام، من بينها الزيادات في الأجر القاعدي، ومنحة الإطعام المقدرة بـ120 دج، الأمر الذي استغربه العمال، متسائلين حول راتب المهندس الذي يتقاضى حسبهم 50 ألف دج، كما عرج هؤلاء على مطلب منحة الشهر الـ13 التي لم يتحصل عليها العمال منذ سنتين، منددين بالزيادات العشوائية لمنحة المردودية، وغياب الزيادات الآلية بالنسبة لمنحة المردودية، باعتبار أن القاعدة المعمول بها في المؤسسة هي التدرج الأفقي كل 7 سنوات والعمودي كل 3 سنوات.

كما طالب عمال شركة تسيير مطارات ومنشآت الجزائر بمطار هواري بومدين الدولي، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحل المكتب النقابي لدى هذه الشركة، لإنهاء انتهاك حقوق العمال، أو تصعيد الإضراب وشل منشآت المطار، مشيرين إلى أن مطلبهم هذا راجع إلى الضغوطات التي يتلقاها العمال يوميا من طرف الإدارة، على غرار طرد العمال والاتهامات الباطلة التي تلفق لهم، في ظل بقاء أعضاء المكتب النقابي مكتوفي الأيدي إزاء كل ما يحدث.

كما طالب العمال المحتجون الرئيس المدير العام للمؤسسة بالوفاء بوعوده السابقة، على خلفية الإضراب الأخير المنظم من طرفهم سنة 2015، حيث وعدهم -يؤكد هؤلاء- بزيادات تقدر بـ20 بالمائة بعد إنشاء المطار الجديد، الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع، مناشدين المسؤول الأول عن المؤسسة النظر في مطالبهم التي اعتبروها “شرعية”، من أجل تحسين القدرة الشرائية والمهنية للعامل، لضمان تحريك عجلة النمو والمردودية للمؤسسة.

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