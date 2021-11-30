عمانيون أغرقوها بالذهب.. حليمة بولند في ظهور مثير للجدل!

أثارت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوثيقها لحظات “إغراقها بالذهب” على حد تعبيرها من طرف عمّانين.

وبحسب المقطع المصور الذي نشرته بولند، الجمعة، عبر حسابها على “سناب شات”، فقد قامت امرأة بإلباسها عدة قلائد وسلاسل من الذهب التقليدي الثمين في سلطنة عمان، واكتفت بالتعليق: “شكرا أهل عُمان على الدلع، غرقوني بالذهب”.

ولأنها لم توضح إن كانت المجوهرات هدية من أهل عمان لها أو كانت مجرد تجربة واستضافة فقد نتج عن الموضوع جدل واسع عبر مختلف المنصات.

وارتأى البعض بأن الذهب قد يكون هدية لبولند لأنها حظيت بثناء كبير في السلطنة وعلى أعلى المستويات، إذ قال لها عضو بمجلس الدولة: ” أنتِ دلوعتنا .. كل المسؤولين فخورون بكِ”.

وكانت الإعلامية الكويتية قد ظهرت منذ يومين معلنة عن تضايقها الكبير بسبب فقدانها لحقيبتها في المطار، بالرغم من أنها حضرت لسلطنة عمان من أجل التكريم.

وأعلنت مطارات عمان في بيان عبر حسابها على “تويتر”، أن “التعامل مع الحقائب في مطارات الدولة يتم وفق أعلى المعايير والتقنيات. وعلى أسس مهنية”، لافتة إلى أنه “تم العثور على الحقيبة مع أحد الأشخاص، الذي أخذها عن طريق الخطأ”.