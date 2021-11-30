عمانيون أغرقوها بالذهب.. حليمة بولند في ظهور مثير للجدل!
أثارت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوثيقها لحظات “إغراقها بالذهب” على حد تعبيرها من طرف عمّانين.
وبحسب المقطع المصور الذي نشرته بولند، الجمعة، عبر حسابها على “سناب شات”، فقد قامت امرأة بإلباسها عدة قلائد وسلاسل من الذهب التقليدي الثمين في سلطنة عمان، واكتفت بالتعليق: “شكرا أهل عُمان على الدلع، غرقوني بالذهب”.
ولأنها لم توضح إن كانت المجوهرات هدية من أهل عمان لها أو كانت مجرد تجربة واستضافة فقد نتج عن الموضوع جدل واسع عبر مختلف المنصات.
إغراق الكويتية #حليمة_بولند بالذهب في #سلطنة_عمان pic.twitter.com/LB0KDYtjR6
— Mix Celebr (@mixcelebr) November 27, 2021
وهذا الذهب الذي أغرقتوا به (حليمه بولند) صنع في عمان بعد . الله يهديكم بس الإنسان يعطي كما يشأ لا دخل لنا والضيف يكرم وهذا من عادات العماني . ولاكن الملاحظ تسابق الرجال وحتى كبار السن نحوا هذه المرأة لألتقاط الصور معاها من هيه هذه لا عالمة دين ولا صانعة قنبلة ذريه #صنع_في_عمان pic.twitter.com/fE3w7nD561
— حب الوطـن ♥️🇴🇲💚🇸🇦 (@HN22HkY09u7Fqr2) November 25, 2021
وارتأى البعض بأن الذهب قد يكون هدية لبولند لأنها حظيت بثناء كبير في السلطنة وعلى أعلى المستويات، إذ قال لها عضو بمجلس الدولة: ” أنتِ دلوعتنا .. كل المسؤولين فخورون بكِ”.
عضو بمجلس الدولة في سلطنة عمان لـ #حليمه_بولند:
“أنتِ دلوعتنا .. كل المسؤولين فخورون بكِ” pic.twitter.com/irp4YSQt3r
— رأي الخليج (@GulfViews) November 5, 2018
وكانت الإعلامية الكويتية قد ظهرت منذ يومين معلنة عن تضايقها الكبير بسبب فقدانها لحقيبتها في المطار، بالرغم من أنها حضرت لسلطنة عمان من أجل التكريم.
##احد مأخذ جنطة حليمة بولند pic.twitter.com/RphrVPdV3U
— F@A@W (@FAW57929359) November 22, 2021
وأعلنت مطارات عمان في بيان عبر حسابها على “تويتر”، أن “التعامل مع الحقائب في مطارات الدولة يتم وفق أعلى المعايير والتقنيات. وعلى أسس مهنية”، لافتة إلى أنه “تم العثور على الحقيبة مع أحد الأشخاص، الذي أخذها عن طريق الخطأ”.
#تنبيه | #مطارات_عُمان pic.twitter.com/j1x8DaVtj9
— مطارات عُمان (@OmanAirports) November 24, 2021