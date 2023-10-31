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ومحاكمته على استهدافه المتعمّد للمدنيين..

عمان تدعو إلى إجراء تحقيق مستقلّ حول العدوان الإسرائيلي على غزة

الشروق أونلاين
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عمان تدعو إلى إجراء تحقيق مستقلّ حول العدوان الإسرائيلي على غزة
وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي

دعا وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقلّ حول العدوان الإسرائيلي ومحاكمته على استهدافه المتعمّد للمدنيين في قطاع غزة. 

وقال البوسعيدي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: “المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقلّ حول العدوان الإسرائيلي ومحاكمته على استهدافه المتعمّد للمدنيين في قطاع غزة”.

“ومنشآتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي”، مؤكدا أن سلطنة عمان ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي.

وأضاف البوسعيدي: “تدخل المجتمع الدولي ضروري لوقف الحرب على غزة وردع إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية في جميع الأراضي الفلسطينية”.

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