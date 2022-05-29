عمراني رفض عرضا كوريا بِسبب زوجته

ينتظر الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري بلال عمراني عرضا مناسبا، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتنقضي مدّة عقد المهاجم عمراني مع نادي كلوج، في الـ 30 من جوان المقبل. بعد أن انضم إلى بطل رومانيا في الفصل ذاته من عام 2016. عِلما أن هذا اللاعب سيبلغ من العمر 29 سنة الخميس المقبل.

وقال التقني دان بتريسكو مدرب فريق كلوج الروماني، إن عمراني أخبر إدارة النادي بِأنه لن يُجدّد العقد، وسيرحل هذه الصائفة نحو وجهة أخرى.

أمّا رئيس نادي كلوج كريستيان بالاج فقال في تصريحات للصحيفة الرومانية “سبورت”، إن عمراني رفض في سوق الانتقالات الشتوية الماضية عرضَين، من النادي المحلّي الشهير ستيوا بوخاريست، وفريق آخر من كوريا الجنوبية.

وأضاف كريستيان بالاج قائلا إن أندية البطولة الرومانية ذات موارد مالية محدود، ولا يُمكنها دفع الأجور والمنح الضّخمتَين. رغم أنه شدّد على أن بلال عمراني يستحقّ عرضا ماليا يُناسب قدراته الفنية العالية.

وبِخصوص العرض الكوري الجنوبي ودون أن يذكر اسم الفريق، أعطى رئيس نادي كلوج الانطباع بِأن زوجة عمراني هي من ضغطت على لاعبه لِرفض المُقترح. وأوضح أنها ما تزال تدرس في الجامعة تخصّص الطب، وتكون قد فضّلت البقاء في رومانيا. على غرار اللاعب الدولي الجزائري السابق كريم مطمور، الذي انتقل إلى فريق أديلاييد يوناتد الأسترالي في صيف 2017، لكنه لم يمكث سوى 4 أشهر فقط وغادره، بعد أن رفضت زوجته العيش في بلاد “الكنغر” و”الكوالا”!

وقدّم بلال عمراني عروضا فنية راقية هذا الموسم، بعد أن خاض 42 مباراة، وسجّل 7 أهداف، ووزّع 11 تمريرة حاسمة. مُساهما بِقوّة في احتفاظ فريقه كلوج بِلقب بطولة رومانيا.