عمراني يخوض تجربة جديدة مع شباب قسنطينة

عيّنت إدارة النادي الرياضي القسنطيني المدرب عبد القادر عمراني على رأس العارضة الفنية للفريق.

ويعود عبد القادر عمراني إلى بيت “السي اس سي”، ليخوض ثالث مغامرة له مع النادي الرياضي القسنطيني، حيث سبق له وأن توج مع “الشباب” بلقب البطولة في الموسم 2017 – 2018، أما التجربة الثانية فكانت في موسم 2020 – 2021.

وقال عمراني في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي شباب قسنطينة: ” عدت إلى البيت وإلى عائلتي، وأن سعيد بذلك وأتمنى أن يكون قدومي هذا الموسم فأل خير على الفريق”.

وأضاف: “تابعت الفريق الموسم الماضي، ووقفت على إمكانيات لا بأس بها، كما أن النادي أصبح لديه تقاليد في لعب الأدوار الأولى في البطولة”.

وتابع: ” شباب قسنطينة معروف بأنصاره، وفوزنا بالبطولة في 2018، كان بفضل دعمهم، وأطلب منهم الوقوف إلى جانب الفريق، وإن شاء الله سنكون في مستوى تطلعاتهم”.