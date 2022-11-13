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رياضة

عمراني يستقيل من تدريب شبيبة القبائل

عمر سلامي
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عمراني يستقيل من تدريب شبيبة القبائل
أرشيف

أعلن المدرب عبد القادر عمراني، استقالته من على رأس العارضة الفنية لفريق شبيبة القبائل، عقب الهزيمة أمام شبيبة الساورة.

وقال عمراني في تصريح له بعد الهزيمة التي تكبدها فريقه أمام شبيبة الساورة “أنا مستقيل من تدريب شبيبة القبائل، كنت أتمنى البقاء إكمال مشواري مع الشبيبة”.

وأضاف المدرب عمراني: ” جربت كل الحلول، لكن الوضعية لم تتحسن، هنالك بعض اللاعبين خانوا الفريق، ولا يطبقون تعليماتي، وكأنهم يتعمدون الخسارة”.

وسجل فريق شبيبة القبائل بداية موسم سيئة، حيث يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، برصيد 5 نقاط.

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