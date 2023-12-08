عمراني يواصل تجهيز لاعبيه ويلح على نقاط شبيبة القبائل

وزارة الشباب والرياضة ترفض مقترح عرامة الخاص بتذاكر لقاء "الكناري"

قررت إدارة شباب قسنطينة إعادة إدماج اللاعب عبد الرزاق قيبوع مع تشكيلة الأكابر، عقب استنفاذه العقوبة المسلطة عليه من قبل لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة، حيث شارك اللاعب في حصة الاستئناف مع بقية رفاقه في التحضيرات الخاصة بمواجهة شبيبة القبائل التي لن يكون معنيا بها، على اعتبار أنه سيشارك في مواجهة الجولة الـ 11 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس” أمام شباب بلوزداد، في حال قرر الطاقم الفني الاعتماد عليه، وذلك بحسب ما كشفت عنه بعض المصادر المقربة من بيت النادي القسنطيني.

وفي سياق آخر، قررت إدارة النادي القسنطيني فسخ عقد الكاميروني أندري اولريش زانغا، بسبب تدني مستواه، وذلك عقب التشاور مع المدرب عبد القادر عمراني الذي وافق على ذلك، علما أن زانغا الذي انضم إلى الفريق في الميركاتو الصيفي المنقضي لم يقدم الإضافة المرجوة لا في فترة عمراني ولا مع المدرب السابق اليامين بوغرارة الذي كان وراء جلبه من وفاق سطيف، علما أن الإدارة قامت بتسوية كل مستحقاته المالية العالقة.

أما بخصوص تذاكر مواجهة الجولة المقبلة أمام شبيبة القبائل المقررة يوم 15 ديسمبر على ملعب “محمد حملاوي”، لحساب الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، فقد فشل المدير الرياضي طارق عرامة في مقترحه على وزارة الشباب والرياضة بشراء التذاكر وإعادة بيعها في شبابيك الملعب عشية مباراة الجولة المقبلة، حيث أكدت ذات المصادر أن رفض الوزارة الوصية جاء على خلفية تسويق التذاكر عبر منصة “تذكرتي”، الأمر الذي جعل عرامة يقدم ضمانات للأنصار لتفادي تكرار ما حدث في اللقاء الأخير داخل الديار أمام اتحاد خنشلة، من خلال بدء بيع التذاكر بداية من يوم الأحد.

يحدث هذا في الوقت الذي تواصل فيه التشكيلة القسنطينية التحضير للموعد المقبل أمام شبيبة القبائل من خلال تطبيق الطاقم الفني لبرنامج خاص يسبق المباراة المقبلة، حيث يعمل عمراني على تصحيح عديد الأخطاء التي وقف عليها في اللقاءين الفارطين، فضلا عن معاينة المنافس عبر الفيديو من خلال إعادة مشاهدة مباراتين للشبيبة أمام إتحاد بسكرة ومولودية وهران.