عمراوي: هذا هو الحل لأزمة 400 ألف متعاقد

7 وزارات وراء الاختلال المالي للتقاعد...

كشف مسعود عمراوي النائب البرلماني السابق، بأن العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي، سيحقق رغبة قرابة 400 ألف عامل ممن تجاوز سنهم 50 سنة في الذهاب المبكر للتقاعد، وسيحل مشكل المتعاقدين نهائيا من خلال إدماج حملة الشهادات الجامعية بتوفير مناصب عمل قارة ودائمة لفائدتهم.

وأوضح، عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية السابق بالمجلس الشعبي الوطني، لـ”الشروق”، أن تحقيق مطلب التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن أصبح أكثر من ضرورة، وهو بمثابة مكسب يجب استرجاعه، بل وأمرا واقعا، على اعتبار أنه يخدم الموظف الذي يرغب في التقاعد لظروفه الخاصة، كما سيساهم في القضاء على مشكل المتعاقدين من ذوي نشاط الإدماج الاجتماعي، خاصة وأن رئيس الجمهورية، قد قرر إدماج جميع حاملي الشهادات بناء على المرسوم التنفيذي رقم 336/19 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019 المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، وعلى ثلاث دفعات.

غير أن العملية تعثرت عدة مرات في الميدان وقد طال أمدها، وبالتالي فإنه يستحيل تجسيدها ما لم يلغ قانون التقاعد الجديد 16/15 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القانون رقم 12-83، يضيف عمراوي.

ويرى، محدثنا بأن تعداد المتعاقدين كبير والمناصب الشاغرة غير متوفرة بالقدر الكافي، على اعتبار أن التعليمة تؤكد إدماجهم في المناصب المالية الشاغرة، مما يعد الأمر مستحيل التطبيق، وكمثال فإحدى مديريات التربية لها أربعة آلاف 4000 متعاقد في حين عدد المناصب الشاغرة للإدماج 190 منصبا شاغرا فقط.

وأضاف عمراوي بأنه واعتبارا للإحصاء الذي قدمته المديرية العامة للوظيفة العمومية لتوزيع الموظفين والأعوان حسب “هرم السن”، فإن عدد الموظفين الذين سنهم بين 41 و50 سنة قد بلغ 687168 مستخدما، وبالتالي فلو يعتمد التقاعد النسبي بالعودة للتقاعد 50 سنة، سيكون عدد العمال الذين لهم الحق في التقاعد هو 335898، وهو عدد معتبر سيساهم بشكل كبير في حل مشكل المتعاقدين نهائيا من خلال إدماج حملة الشهادات، ليوفر لهم مناصب عمل دائمة وقارة.

وأوضح النائب البرلماني السابق بأنه في حال اعتمد التقاعد على أساس 55 سنة، سيتم توفير 105732 منصب عمل قار وهو عدد غير كاف ولا يحل مشكل عمليات الإدماج.

وبخصوص تحجج المسؤولين باختلال التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، واستحالة الرجوع في الوقت الراهن إلى التقاعد النسبي، أرجع عمراوي هذا الاختلال بالأساس إلى رفض سبع وزارات كاملة تسديد اشتراكات موظفيها لصندوق الضمان الاجتماعي ومنه لصندوق التقاعد، وهو الأمر الذي أقره مجلس المحاسبة، بالإضافة إلى قيام مسؤولين في وقت سابق بتمويل صندوق البطالة ولسنوات من صندوق التقاعد. فيما شدد على أن العملية بحاجة لترشيد النفقات وبقرار سياسي للعودة للتقاعد النسبي ودون شرط السن.