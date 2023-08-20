عمرة الجزائريين في سبتمبر بداية من 16 مليونًا

وكالات سياحية تسابق الزمن لضبط البرنامج

توقّع خبراء ومُتعاملون في الميدان السياحي، أن تعرف أسعار العمرة للموسم المقبل انخفاضا مقارنة بالسنة الماضية، حيث يُرتقب أن تتراوح قيمتها ما بين 16 إلى 25 مليون سنتيم للعمرة الاقتصادية، في وقت علمت فيه “الشروق” أن أول رحلة للمعتمرين عبر الخطوط الجوية الجزائرية ستكون يوم 10 سبتمبر المقبل.

وشرعت وكالات السياحة والأسفار، المتحصلة على الترخيص لتنظيم العمرة، في تقديم عُروض ترويجية خاصة للأشخاص الراغبين في أداء المناسك مباشرة بعد انقضاء موسم الحج، حيث تتنافس هذه الأخيرة فيما بينها لتقديم أحسن العروض التي تستقطب من خلالها أكبر عدد من المعتمرين، في وقت بلغت فيه تكاليف أداء العمرة خلال شهر سبتمبر المقبل ما يقارب الـ16 مليون سنتيم للعمرة الاقتصادية، بينما ينتظر أن تشهد الأسعار ارتفاعا طفيفا، حسب المختصين، بداية من عمرة المولد النبوي الشريف حيث تعرف هذه الفترة من السنة ارتفاعا لنسبة الحجوزات في أوساط الجزائريين.

ويأتي هذا في وقت كشفت مصادر “الشروق”، أن أول رحلة للمعتمرين عبر الخطوط الجوية الجزائرية ستكون يوم 10 سبتمبر المقبل، حيث بلغ سعر التذكرة الأولي ما بين 8 إلى 9 ملايين سنتيم، وهو المبلغ الذي عرف انخفاضا بنسبة 30 بالمائة مقارنة بما كان عليه الأمر سابقا، خاصة وأن سعر التذكرة بلغ ذروته شهر رمضان الماضي.

بالمقابل، شرعت شركة الخطوط الجوية للمملكة العربية السعودية في نقل المعتمرين الجزائريين خلال الشهر الجاري وكانت أول رحلة عبرها يوم 14 أوت الجاري، حيث قدّمت هذه الأخيرة أسعارا تنافسية لا تختلف كثيرا عن تلك المعلنة من قبل الجوية الجزائرية.

أما بالنسبة لشركة الخطوط الجوية الخاصة “فلاي نس”، فإن هذه الأخيرة ستنظم أول رحلة من الجزائر نحو المملكة العربية السعودية يوم 16 سبتمبر المقبل ، حيث سينتظر أن تكون أسعار هذه الأخيرة في المستوى المطلوب ولن تعرف ارتفاعا مقارنة بما كانت عليه في وقت سابق.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه الديوان الوطني للحج والعمرة عن قائمة الوكالات السياحية المنظّمة للعمرة لموسم 1445 هجري، وحسب منشور للديوان على صفحته الرسمية بـ”الفايس بوك”، فقد بلغ عدد الوكالات المرخص لها 234 وكالة.

للإشارة، فقد أشرف مدير ديوان الحج والعمرة، أحمد سليماني، قبل 10 أيام بمقر الديوان، على عملية الانطلاق الرسمي لتسليم التراخيص للوكالات المعتمدة في تنظيم نشاط العمرة للموسم 1445هـ.

وجاءت هذه الخطوة بعد تقديم الوكالات المعنية لملفات طلب الاعتماد والقيام بإجراءات الترشّح عبر البوابة الجزائرية للعمرة، منذ تاريخ 24 جويلية بناء على دفتر الشروط الخاص بهذه العملية.

وتواصل مصالح الديوان معالجة ودراسة ملفات الوكالات المترشحة، لتمكينها من الحصول على التراخيص فور استكمالها لكافة الإجراءات، حيث تبقى العملية مستمرة إلى غاية يوم الأحد 31 أكتوبر المقبل بالنسبة لإيداع الملفات.